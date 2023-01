The Last of Us krijgt tweede seizoen op HBO Max

The Last of Us op HBO Max wordt voorzien van een tweede seizoen. HBO heeft dat zojuist aangekondigd. De populaire serie op basis van een videogame doet het blijkbaar erg goed. Dat wisten we al, want zelfs scammers maken misbruik van die populariteit, maar dat er een tweede seizoen komt is geweldig nieuws. De eerste twee afleveringen van het eerste seizoen waren al enorm meeslepend en de rest van dit seizoen belooft wat. En kijkt een stuk lekkerder weg in de wetenschap dat het hier niet bij ophoudt. HBO Max The Last of Us is het gesprek van de dag door de geweldige HBO-serie die ervan is gemaakt (maandag aflevering 3!), maar het is natuurlijk al langer een veel gebezigd onderwerp, wat komt doordat de serie enkele jaren geleden van zijn tweede deel werd voorzien. Een langverwacht deel, want het eerste The Last of Us dateert alweer van 14 juni 2013. De tweede game was net zo fenomenaal, maar de vraag is wel: hoe zit het met het derde deel? Daar heeft de maker een boekje over opengedaan.

Naughty Dog The Last of Us wordt gemaakt door Naughty Dog, een studio die bekend werd door onder andere Uncharted, al werd daarvan deze week bekendgemaakt dat er waarschijnlijk nooit een vervolg komt. Hoe zit dat met The Last of Us? Maker Neil Druckmann heeft gezegd dat er misschien wel nooit een Part 3 van de game komt. Tegen Buzzfeed zei de man -die momenteel een perstour doet voor de HBO-serie van de game- dat Naughty Dog nog geen besluit heeft genomen over hoe de verhaallijn van het spel verder moet gaan. Er is ook geen druk om dat wel te doen, want Sony laat Naughty Dog heel vrij, zegt Druckmann. Dat klinkt goed, beter dan crunchtime waarbij ontwikkelaars zware werkweken van 70-80 uur hebben, maar kan het dan zijn dat Part 3 nooit komt?

The Last of Us Part III Schijnbaar worden er wel wat ideeën voor het verhaal gedeeld, maar is de perfecte variant nog niet gevonden. “Ons proces is hetzelfde wat we deden toen we deel 2 deden. Als we een meeslepend verhaal kunnen bedenken dat deze universele boodschap en verklaring over liefde heeft -net zoals het eerste en tweede deel- dan vertellen we dat verhaal. Als we niet met iets kunnen komen, hebben we een heel sterk einde met deel 2 en that’s it.” Klinkt spannend, maar zou geld op een gegeven moment toch niet een klein rolletje gaan spelen? Sony weet dat het enorm kan cashen met een derde game van de populaire franchise en daarnaast is er nu die HBO-serie: als die heel succesvol wordt, dan willen mensen toch weten hoe het verder gaat en zal Neil Druckmann aan de slag moeten. Als je dat verhaal toch al bedenkt, dan kun je toch beter meteen een game ervan maken? Het kan ‘wishful thinking’ van ons zijn, maar Naughty Dog heeft dat toch een beetje op zichzelf afgeroepen. Het tweede deel was zo sterk, dat het naar meer smaakt.

Universeel geliefd Zoals wij al schreven in onze review destijds: “Zelfs meekijkende huisgenoten die de controller geen seconde vasthouden zullen zich laten meevoeren door de emoties, de fantastische visuals en de innemende Ellie. Het is niet makkelijk om een spel te maken dat zo universeel kan worden geliefd, terwijl het tegelijkertijd veel uitdaging biedt voor doorgewinterde gamers die meer willen dan een verhaal dat zo de bioscoop in kan.” En dat is precies de crux: The Last of Us is universeel geliefd. Nu zijn er twee games en een succesvolle serie, gaan de makers dan echt op het hoogtepunt stoppen, of zou driemaal toch scheepsrecht zijn? Het feit dat er in ieder geval wel verhaalopties over en weer gaan stemt in ieder geval positief. Er wordt dus wel degelijk nagedacht over hoe het verder moet. Tegelijkertijd is er genoeg heftigs gebeurt in het tweede deel om te denken: kan een derde deel echt nog beter worden? We moeten ook maar afwachten hoe het in de HBO-serie gaat. Wordt daarin de eerste game al ‘uitgespeeld’ of misschien zelfs de tweede al? Of is Neil Druckmann hier toch een heel andere weg ingeslagen? In ieder geval is maandag de derde aflevering van de reeks te zien, waarin we een interessant nieuw personage zullen ontmoeten. En we krijgen dus een tweede seizoen! We zijn benieuwd of die -zoals toch wel een beetje verwacht- de tweede game gaat volgen want zo ja, dan gaan we ons daar nu alvast emotioneel op voorbereiden. It's going to be a ride...