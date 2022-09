Eerste trailer van The Last of Us op HBO Max belooft veel goeds

HBO Max durft: het maakt een serie van The Last of Us. Het is tot nu toe een van de meest bejubelde games van dit millennium en dat maakt het een moeilijk project. Gameverfilmingen (of verserie’ingen) zijn al ingewikkeld en ze doen het vaak niet goed, maar HBO lijkt toch echt op de goede weg te zijn. Hoe we dat weten? De eerste trailer is uit en dat is een plaatje. We kunnen je nog langer in spanning houden, maar kijk hem vooral eerst even lekker:

The Last of Us Heb je de game The Last of Us al gespeeld? Zo nee, dan moet je dat beslist snel gaan doen, want je hebt nog tot 2023 tot je ermee klaar moet zijn. Deze game vertelt een enorm aangrijpend verhaal over een jong meisje in een postapocalyptische wereld die is overgenomen door geïnfecteerde griezels. Overlevingsexpert Joel Miller krijgt de taak om deze jonge meid, Ellie, te helpen overleven. Dat wordt ze nog niet makkelijk gemaakt, want ze is nogal een hot item. Niet alleen bij de hongerige griezels, maar ook bij doktoren die die denken dat deze jongedame best eens de oplossing kan zijn voor de ‘vloek’ die op aarde rust. De serie op HBO Max volgt ongeveer het verhaal van de eerste game (er is inmiddels ook een tweede deel dat zich vijf jaar later afspeelt). Echter leren we in de serie ook meer over hoe het Ellie verging voor de eerste game begon. Het eerste seizoen bestaat uit 10 afleveringen die zeker niet allemaal strak de game volgen. Sterker nog, het feit dat studio Naughty Dog-legende Neil Druckmann (die ook aan de game werkte) bij de serie betrokken is, zorgt ervoor dat er zelfs elementen worden toegevoegd die we in de game nooit hebben gezien omdat ze eruit zijn gesneden.

#NotMyEllie Mensen waren enorm sceptisch over de serie: dat komt ook wel ergens vandaan. Ten eerste is het een heel persoonlijk, emotioneel verhaal waardoor het ook voor gamers heel persoonlijk voelt. Ten tweede zijn films en series gebaseerd op games bijna altijd extreem slecht en ten derde was er al jaren een film van The Last of Us in de maak en die is na een ontwikkelhel compleet tot stilstand gebracht. Gevaarlijk materiaal dus, maar HBO Max durft zich eraan te wagen. De trailer bewijst dat dat het zeker niet onverdienstelijk doet. Er wordt heel enthousiast gereageerd op de nieuwe trailer, al zien we tegelijkertijd dat veel mensen vinden dat Ellie niet goed is gecast. De hashtag #NotMyEllie zwerft rond op social media, omdat fans menen dat de dame die haar speelt, Bella Ramsey, helemaal geen Ellie-type is. Mensen zijn enorm hard en gemeen over Ramsey, waarbij enorm wordt afgegeven op haar uiterlijk. Erg vervelend, want ze doet het aan deze trailer te zien heel goed. De man die Joel speelt krijgt dat trouwens totaal niet over zich heen. Dat is Pedro Pascal die zijn strepen al verdiende in The Mandalorian en Game of Thrones. Wanneer The Last of Us op HBO Max staat, dat is onbekend. We hadden gehoopt ook een datum te krijgen, maar de streamingdienst laat het nog even bij een ‘2023’-releasekader.