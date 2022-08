HBO geeft voorproefje op The Last of Us-serie: dit weten we ervan

HBO heeft een grote verrassing gedropt: de eerste bewegende beelden van The Last of Us. Niet de game, maar de televisieserie van de game. Heel opvallend, want iedereen praat vandaag waarschijnlijk toch al over de tv-zender door de release van de eerste aflevering van House of the Dragon.

The Last of Us In de eerste mini-trailer van The Last of Us zien we Nick Offerman (Bill), Pedro Pascal (Joel) en Bella Ramsey (Ellie), acteurs die al door de wol zijn geverfd. Offerman is bekend van Parks & Recreation, Pascal van The Mandalorian en Ramsey uit Game of Thrones. Flinke namen dus, maar ze moeten dan ook één van de meest iconische games van de laatste decennia helpen vertolken naar televisie. The Last of Us is een gamereeks die inmiddels uit twee spellen bestaat. Het draait om het jonge meisje Ellie dat in een soort apocalyps met geïnfecteerde mensen terechtkomt, maar daarin als semi-vaderfiguur Joel ontmoet. Samen trekken ze eropuit in een emotioneel, maar ook actierijk avontuur. Beide games zijn enorm grote hits op PlayStation en Sony heeft met deze gamefranchise dan ook goud in handen.

HBO-serie Zo’n geliefde franchise, zo’n emotioneel verhaal: dat vraagt erom te worden vertolkt naar een televisieserie. In deze eerste mini-trailer zie je 20 seconden van de serie, die is opgenomen in Canada. Hij is ook al enige tijd in de maak, namelijk sinds 2020. De samenvatting van de serie volgens HBO is: “Het verhaal speelt zich af 20 jaar nadat de moderne beschaving is vernietigd. Joel, een geharde overlevende, wordt ingehuurd om Ellie, een 14-jarig meisje, uit een benauwende quarantainezone te smokkelen. Wat begint als een kleine klus wordt al snel een brute, hartverscheurende reis, daar ze de VS moeten doorkruisen en van elkaar afhankelijk zijn om te overleven.” Niet de hele game wordt gevolgd, er wordt af en toe voor andere scènes en twists gekozen. Een gevaarlijke, maar wel een goede keuze. Zo blijft het ook een frisse wind voor doorgewinterde gamers die deze topgames inmiddels kunnen dromen. Zo wordt onder andere het personage Perry toegevoegd en Mr. Adler (gespeeld door stemacteur Jeffrey Pierce en Friday Night Lights-acteur Brad Leland). Bekenden van de franchise keren ook terug in hun rol, zoals stemactrice Merle Dandrigde (Marlene in het spel). Daarnaast zijn acteurs als Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.), Nico Parker (Dumbo), Murray Bartlet (Tales of the City), Storm Reed (Euphoria) en Anna Torv (Mindhunter) in de serie te zien. Mocht de cast het nog niet weggeven: er wordt genoeg geld ingestoken door HBO: elke aflevering kost meer dan 10 miljoen dollar.

De serie The Last of Us wordt volgend jaar op HBO Max verwacht.