Ook cybercriminelen haken in op The Last of Us

De langverwachte serie “The Last of Us”, gebaseerd op de gelijknamige PlayStation-game, wordt nu uitgezonden in Nederland en is naar verluidt een van de meest succesvolle shows van HBO van het afgelopen decennium. Zoals altijd, wanneer iets trending of populair is, haken ook cybercriminelen hier weer slim op in en zijn ze al hard aan het werk om malware te verspreiden via verschillende downloads.

The Last of Us



Na het bekijken van "The Last of Us" zullen veel kijkers dit spel zeker zelf willen gaan spelen. Maar als ze nog niet eerder fan van de gameserie waren, weten ze waarschijnlijk niet dat "The Last of Us" exclusief voor PlayStation is en pas in maart 2023 beschikbaar komt op de PC. Cybercriminelen maken actief gebruik van deze nuanceverschillen voor kwaadaardige doeleinden.

Onderzoekers van Kaspersky vonden al voor het uitkomen van de serie een site die "The Last of Us Part II" aanbiedt als download voor je pc. Gebruikers die niet weten dat deze versie van het spel nog niet beschikbaar is voor computers, downloaden een kwaadaardig bestand in plaats van het echte spel. Dit schadelijke bestand kan zich jarenlang onopgemerkt op de computer verbergen. Merken dat er iets mis is, doe je niet. Het bestand richt geen zichtbare schade aan en doet gewoon stilletjes zijn werk.