5 redenen om The Last of Us te kijken op HBO Max

Na heel lang wachten en heel veel hype verschijnt maandag eindelijk The Last of Us op HBO Max. Deze serie vertelt een verhaal over overleven in een wereld vol geïnfecteerde, zombie-achtige mensen. Of eigenlijk: het vertelt een verhaal over mensen die elkaar beetpakken en proberen iets van het leven te maken dat nog over is na deze apocalyps. En dat is de moeite waard om te kijken.



Omdat het bronmateriaal fenomenaal is

Het is een inkoppertje, maar het is gewoon zo: niet voor niets won The Last of Us allerlei Game of the Year-awards en kreeg het een zeer succesvol gevolg. De serie is gebaseerd op een gamereeks en die is zo universeel geliefd dat het eigenlijk heel gedurfd is om dat überhaupt om te toveren tot een serie. Er is zoveel jaren gewerkt aan de gamefranchise en de schrijver (Neil Druckmann) heeft zoveel liefde en aandacht gestoken in het verhaal, dat we niet kunnen wachten om meer te zien van deze geweldige reeks.