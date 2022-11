The Last of Us zie je vanaf 16 januari op HBO Max

THE LAST OF US speelt zich af in de VS, 20 jaar nadat de moderne beschaving is vernietigd. Joel (Pedro Pascal), een geharde overlevende, wordt ingehuurd om het 14-jarige meisje Ellie (Bella Ramsey) uit een quarantainezone te smokkelen. Wat begint als een kleine klus, wordt al snel een brute en hartverscheurende reis waarbij ze samen de VS moeten doorkruisen en van elkaar afhankelijk zijn om te overleven.

Videogame

THE LAST OF US is natuurlijk gebaseerd op de veelgeprezen gelijknamige videogame, ontwikkeld door Naughty Dog exclusief voor de PlayStation-platforms. De serie is geschreven en geproduceerd door Craig Mazin en Neil Druckmann. Het is een co-productie met Sony Pictures Television en wordt geproduceerd door Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan en Rose Lam. Productiebedrijven: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint en Naughty Dog.