Westworld: HBO trekt nog voor waardig einde stekker uit de serie

Het kost heel veel geld om te maken en er zijn niet genoeg kijkers: dat is de reden dat HBO de stekker eruit trekt. Westworld is niet meer. Een vrij gemene en harde stop, want het laatste seizoen dat we hebben kunnen kijken is ook daadwerkelijk het laatste wat we van Westworld zullen zien.

Westworld geannuleerd De serie is geannuleerd nog voordat er een vijfde seizoen kon komen dat echt het einde kon zijn. Pijnlijk, want er zijn nog wel wat losse eindjes die we graag bij elkaar geknoopt hadden zien worden. HBO laat emotie echter niet overwinnen: het annuleert de sci-fi serie nadat het vierde seizoen blijkbaar wederom niet de juiste cijfers wist te behalen, schrijft Variety. Westworld kent een vrij onstuimig verleden. Het begon allemaal met een film die vrij briljant was, maar ook oud: 1973. Met de technologie van het nieuwe millennium zou Westworld veel beter kunnen worden vertolkt en dat klopt ook wel. HBO stak er veel geld in, maar het mocht niet baten. Na een erg sterk begin waarin we worden geïntroduceerd in de science fiction-wereld van Westworld (een western meets robots), ging het daarna al gauw bergafwaarts.

Sci-fi-serie op HBO Max Het is bijzonder, omdat de reeks in eerste instantie juist veelbesproken was. Het had die Game of Thrones-achtige fanatiekelingen die elke aflevering op de voet volgden. Het ontving in zijn vier seizoenen zelfs 54 Emmy-nominaties (!) en won er 9. Wat zo tof is aan deze reeks is dat het het oude met het ultra-nieuwe verenigd: mensen hebben ook in Westworld zowel plezier van robots als dat ze er angsten voor kennen. Dat maakt deze serie zo herkenbaar, zelfs al lopen we nu niet rond met cowboyhoeden. Westworld werd gemaakt door Jonathan Nolan en Lisa Joy, een getrouwd koppel dat enorm creatief is. Helaas werden die creatieve uitspattingen dus niet altijd gewaardeerd. Het paar had wel een plan voor het einde, maar krijgt nu dus niet de kans om dat ook daadwerkelijk uit te voeren.



Overname Het voordeel is dat ze nu misschien op een andere manier alsnog een einde kunnen maken, maar het is natuurlijk erg jammer dat de serie nu zo ongemaakt blijft. Tenzij natuurlijk een andere streamingdienst er met de rechten vandoor gaat, als dat mogelijk is. Netflix heeft daar wel eens een handje van: zo nam het ook Cobra Kai over van YouTube. Aan de andere kant zijn er ook veel kijkers die vinden dat het vierde seizoen wel een goede afsluiter was. Hoe dan ook is het vervelend nieuws voor de serie. Maar wees niet al te boos op HBO. Je HBO Max-abonnement is er zeker niet waardeloos door geworden: het heeft grote successen met Euphoria, House of the Dragon, het tweede seizoen The White Lotus en vanaf januari de release van op een videogame gebaseerde serie The Last of Us.

Fallout Genoeg te kijken dus, maar even geen duistere dystopische verhalen zoals we kennen uit de koker van Nolan en Joy. Hoewel, niet op HBO Max: ze werken nu namelijk samen aan een serie gebaseerd op de game Fallout bij Amazon Prime Video.