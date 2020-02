Westworld gaat high sci-fi in de trailer van seizoen 3

HBO-serie Westworld kennen we vooral van het westernthema, dat langzamerhand steeds meer geïnfiltreerd wordt door robots. In het derde seizoen gaat het op dat gebied helemaal los, want in de eerste trailer van dit nieuwe seizoen is het kunstmatige intelligentie tegen kunstmatige intelligentie.

#Westworld picking Singapore as a filming location is the best thing that ever happened to cinema pic.twitter.com/JpfR1onl9f

Westworld seizoen 3

Er is veel te zien in de uitgebreide trailer van het langverwachte seizoen van Westworld. Het tweede seizoen werd nogal gemengd ontvangen, waardoor het derde seizoen wel iets heeft goed te maken. Keek je de serie vooral om de cowboy-elementen, dan moeten we je teleurstellen, want in het derde seizoen duiken we echt in de wereld van robots en kunstmatige intelligentie.

Hoe je het tweede seizoen ook vond, het is interessant hoe de serie steeds dieper gaat in kunstmatige intelligentie. Het eerste seizoen draaide nog heel erg om een soort animatronics in een pretpark, maar al gauw bleek dat dit niet slechts robots waren, maar vehikels van verregaande kunstmatige intelligentie. Waren deze eerst nog onderdanig, in het tweede seizoen gingen ze de strijd aan met de mens. En ja, wat moet je dan in een derde seizoen? Juist: robot versus robot.

Evan Rachel Wood en Aaron Paul

In de teaser van dit spannende seizoen zien we dat Dolores (Evan Rachel Wood) inmiddels is ontkomen en dat ze samen met het nog ietwat mysterieuze personage gespeeld door Aaron Paul (Breaking Bad) een nog mysterieuzer persoon moeten zien te krijgen, want die persoon heeft ervoor gezorgd dat de toekomst van Aaron Paul’s personage hem is afgenomen. Maar ja, ondertussen wordt Dolores ook op de hielen gezeten, omdat iemand haar wil ombrengen. Wie dat is, dat zie je in deze heerlijk lange, actierijke trailer: