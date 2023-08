​Warner Bros is 1,8 miljoen abonnees kwijt door fusie HBO Max

Het samengaan van de streamingdiensten van Discovery en HBO heeft gezorgd voor een verlies van 1,8 miljoen abonnees voor Warner Bros. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om de twee streamingdiensten tot één te maken die Max heet, sinds het is gefuseerd met Discovery. Dat was niet ideaal, zo blijkt.

HBO Max

HBO Max is door Warner Bros. ietwat aangepast. Nog niet in Nederland, daar gebeurt het volgend jaar, maar wel in onder andere de Verenigde Staten. In drie maanden tijd zijn de streamingdiensten 1,8 miljoen abonnees kwijtgeraakt. Wereldwijd hebben 97,6 miljoen mensen een abonnement op Max, HBO Max of Discovery: een indrukwekkend aantal. In de VS werden de twee losse streamingdiensten Discovery en HBO Max op 23 mei samengesmolten tot Max.

Dat heeft ertoe geleid dat mensen hun abonnement opzegden en dat scheelt 1,8 miljoen abonnees. In een financiële rapportage schrijft Warner Bros. dat het blij is met hoe Max het nu doet: beter dan verwacht zelfs. Toch moest Warner Bros. wel wat inleveren: de omzet ging 4 procent naar beneden in het tweede kwartaal (naar 10,3 miljard) met een verlies van 1,24 miljard.