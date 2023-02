HBO Max en Discovery+ gaan mogelijk helemaal niet samen

Echter laten andere sites juist weer weten dat dat helemaal niet het geval is, maar dat Amerikanen wel kunnen rekenen op de lagere prijs die Discovery+ nu in dat land is. Het zijn vage berichten over iets waarover Warner Bros. eigenlijk maar weinig loslaat. Waarschijnlijk komt de verandering dan ook niet door extreem positief nieuws. Er zou zijn gepolst bij kijkers van Discovery+, dat toch wat meer geënt is op documentaires, of ze een verhuizing naar HBO Max zien zitten en daarop was het antwoord blijkbaar veelvuldig nee. En als je 20 miljoen abonnees hebt, dan is zelfs een paar procent ervan al een flinke groep mensen.

Verwarrende berichten, maar Warner Bros. zou Discovery Plus toch apart willen laten bestaan van HBO Max. WSJ meldt dat het bedrijf van gedachten is veranderd. Eerst was de fusie van beide streamingdiensten het plan voor zomer 2023, toen gaf Warner Bros. te kennen dat het allemaal zo snel ging, dat het waarschijnlijk de streamingdiensten eerder zou samensmelten, maar nu lijkt het erop dat dat plan toch wel van de baan is.

Duurste streamingdienst

De reden is niet alleen dat mensen vrezen voor het karakter van de streamingdienst: het is zeker ook een prijsgedreven antwoord. HBO Max is in Amerika 15,99 dollar per maand, al is er ook een goedkoper abonnement van 9,99 dollar per maand. Discovery+ zit op een prijs van 6,99 dollar per maand, en met reclame 4,99 dollar per maand. Dat is een flink verschil. Nu is de content op HBO Max ook wel van een heel ander kaliber: er staan dure series op, maar als je daar geen behoefte aan hebt, waarom zou je er dan voor betalen?

Zeker omdat de twee diensten samen geen 9,99 dollar per maand zouden gaan kosten. Zelfs geen 15,99 dollar per maand. Hoeveel precies is onbekend, maar de streamingdienst zou een prijskaartje krijgen dat hoger uitvalt dan 15,99 dollar. En daarmee wordt het waarschijnlijk de duurste streamingdienst voor films, series en documentaires. Maar, ook wel een heel uitgebreide dus.