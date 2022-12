10 HBO Max-series om deze kerstvakantie te bingen

Het hele jaar door verschijnen er geweldige series op streamingdiensten. Netflix had dit jaar een hit met Dahmer, Disney+ met Only Murders in the Building HBO Max gooide hoge ogen met zijn Game of Thrones-spin-off House of the Dragon. Zoveel moois, het kan zijn dat je een serie hebt ‘gemist’. Daarom noemen we 10 series van HBO Max die je mooi kunt bijbingen deze kerstvakantie.



1 The White Lotus

Het heerlijke vakantiesfeertje, moord, lust, intrige en vooral Woody Allen-achtige menselijke emoties op beeld: The White Lotus is een briljante serie. Het eerste seizoen was al een hit, maar het tweede seizoen doet dat dunnetjes over met een grotendeels nieuwe cast. Geniet ditmaal van prachtige plaatjes van Sicilië en de verschillende verhalen van toeristen en locals die zo in elkaar worden gevlochten.

Ideaal voor: mensen die hun leven graag in een koffer stoppen