HBO Max House of the Dragon krijgt een tweede seizoen

Er is nog maar één aflevering online, maar HBO Max heeft alvast besloten dat er een tweede seizoen komt van House of the Dragon. De Game of Thrones-spin-off gooit hoge ogen, mede dankzij de aanzienlijk verbeterde CGI (computeranimaties) en het feit dat het zowel Game of Thrones is als verrassend.

House of the Dragon seizoen 2 De eerste aflevering staat sinds 21 augustus op HBO Max Amerika en 22 augustus op HBO Max in Nederland. Het zorgde er meteen al voor dat HBO Max er even uit lag. De eerste aflevering werd door meer dan 20 miljoen kijkers bekeken in de Verenigde Staten alleen al. En ja, dan kunnen we het HBO Max niet kwalijk nemen dat het al een tweede seizoen aankondigt. Het doet het niet voorbarig, het weet dat het met House of the Dragon waarschijnlijk goud in handen. De vice president van HBO Programming: “We zijn meer dan trots op wat het hele House of the Dragon-team heeft bereikt met seizoen één. Onze fenomenale cast en crew zijn een enorme uitdaging aangegaan en hebben alle verwachtingen overtroffen door een show af te leveren die zichzelf nu al heeft gevestigd als must-see-TV. We kunnen niet enthousiaster zijn om door te gaan met het tot leven brengen van de epische saga van House Targaryen in seizoen twee."

HBO Max Verder laat HBO Max nog niets los over dat tweede seizoen. Dat willen we ook niet per se, want we hebben nog 9 afleveringen House of the Dragon te gaan. Hoewel de eerste aflevering sterk is, moeten we immers nog maar zien of de rest van het seizoen deze kwaliteit behoudt. Er lag immers nogal wat druk op die eerste aflevering na het geliefde Game of Thrones en het gehate laatste seizoen van die serie. We weten nog niet wie er terugkeren in het tweede seizoen, want er zullen ongetwijfeld nog koppen gaan rollen in House of the Dragon. We konden toen we bij de première in Amsterdam waren ook niet aan de gezichten van de acteurs aflezen of er iemand al uit de serie geschreven is. Acteurs uit de serie zijn onder andere: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy en Steve Toussaint.

Snapchat De vraag is of HBO Max er goed aan doet om nu al een tweede seizoen aan te kondigen. Het maakt ons nog meer hyped voor de rest van seizoen een. Het komt echter één aflevering per week uit, dus voordat we echt kunnen oordelen of we toe zijn aan een tweede seizoen, dat weten we pas tegen eind oktober. De prequelserie heeft ook al het nodige losgemaakt op smartphones: zo is er een augmented reality-app waarmee je een soort draken-Tamagotchi krijgt en heeft Snapchat deze week een nieuwe House of the Dragon-lens geïntroduceerd waarmee je ditkeer geen hondenoortjes en een tong uit je mond krijgt, maar een drakengezicht dat kan vuurspuwen.