House of the Dragon: nieuwe trailer toont gevecht om de troon

In HBO-serie House of the Dragon wordt wederom gestreden om de troon. De spin-off van de hitserie Game of Thrones speelt zich ver voor de gebeurtenissen uit Game of Thrones af: wanneer draken nog standbeelden kregen en veel invloed hadden. Maar niet zoveel invloed als de mensen, die wederom hard strijden om de macht.

House of the Dragon House of the Dragon speelt zich 200 jaar voor de gebeurtenissen van Game of Thrones af. De serie is -net als Game of Thrones- gebaseerd op een boek van auteur George R.R. Martin. Ditmaal is de nadruk op House Targaryen, het huis dat we vooral kennen van Daenerys, de drakenmoeder. Zij gooide hoge ogen in Game of Thrones, maar hoe deed haar familie dat eerder? 200 jaar voor Game of Thrones, dat betekent dat je geen personages tegenkomt die je uit Game of Thrones kent. De cast is dan ook helemaal nieuw met onder andere Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel en Rhys Ifans. Geen Emilia Clarke, Peter Dinklage, Sophie Turner, Kit Harington of Maisie Williams dus.

Westeros Toch zitten er wel herkenbare locaties in de serie zoals Westeros en lijkt het, afgaand op de trailers die we nu hebben gezien, wel dezelfde sfeer en stijl te hebben als Game of Thrones. Een logische keuze van HBO, want Game of Thrones was een gigantisch succes. Hoewel er veel discussie is over het laatste seizoen van de serie, waren er maar liefst 44 miljoen kijkers die de serie hebben gezien. Wil je je oud voelen? Realiseer je dan dat de eerste aflevering van Game of Thrones te zien was op 17 april 2011. Dat is meer dan tien jaar geleden (!). Hoewel het best wat jaren heeft geduurd voordat het legendarische verhaal na 8 seizoenen in mei 2019 tot zijn einde kwam, is er onder fans een grote honger naar meer. Er schijnen dan ook meerdere spin-offs in de maak te zijn, waarvan HBO die over de Targaryens blijkbaar prioriteit heeft gegeven. Er is jaren gewerkt aan de prequel, die waarschijnlijk vrij prijzig is. Draken spelen een grotere rol en dat betekent dat er veel computeranimatie moest komen kijken bij het maken van de reeks. Gevechten beloven dus nog meer in de lucht plaats te vinden dan we in de ‘hoofdserie’ hebben gezien.

George R.R. Martin In ieder geval hebben we hoge verwachtingen van de serie, die onder andere wordt gemaakt door de man die de aflevering Battle of the Bastards heeft gemaakt. Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een van de meest populaire afleveringen van Game of Thrones ooit. Bovendien is deze serie gebaseerd op een boek met een einde, in tegenstelling tot Game of Thrones, waar George R.R. Martin de makers een beetje liet zwemmen door jarenlang maar niet met een einde te komen. Ze zwommen, maar volgens velen verdronken ze tegen het einde van de reeks. Iets dat ditkeer hopelijk kan worden voorkomen. Alle tien afleveringen van House of the Dragon zijn vanaf 22 augustus te zien op HBO Max. Hierboven zie je de allernieuwste trailer, die vandaag is verschenen.