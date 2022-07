Zet een draak op je bank met de House of the Dragon: DracARys-app

HBO Max heeft om de fans vast warm te maken voor House of the Dragon: DracARys een augmented reality-app gelanceerd. Hierin kun je een beetje à la Google’s 3D-dieren een draak in je woonkamer, op je bank of op je bureau zetten.

Drakentamagotchi uit Westeros

Vervolgens kun je als een soort Tamagotchi voor het diertje zorgen (het komt ook daadwerkelijk uit een ei, dus de link is makkelijk gelegd). Je kunt hem straffen, vlees geven en hem zelfs roepen met je stem (als je tenminste een beetje Valyriaans kunt lezen en uitspreken).Best tof, want zo leer je alvast wat woorden die misschien wel in de Game of Thrones-spin-off House of the Dragon voorbij komen, aangezien die serie draait om de Targaryen-familie.

Het leukste is toch gewoon te kijken hoe je draak op allerlei meubels rondloopt en je soms dreigend, soms lief aankijkt. Augmented reality blijft genieten: een virtuele laag op de echte wereld (met een beetje hulp van de app gecombineerd met de camera van je telefoon). HBO werkte ervoor samen met studio The Mill en game-engine Unity. Mocht de augmented reality je aan Pokémon Go doen denken, dan klopt dat ergens wel. Er is namelijk ook gebruikgemaakt van de technologie van Pokémon Go-maker Niantic (dat trouwens sinds Pokémon Go worstelt om dat succes te evenaren met andere games).