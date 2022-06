Niantic vindt maar geen opvolger voor het succes van Pokémon Go

Enkele jaren geleden kon je bijna geen vijf meter over straat lopen zonder iemand tegen te komen die, zwaaiend met zijn smartphone, Pokémon monsters aan het vangen was. Pokémon Go groeide binnen enkele maanden uit tot een van de grootste mobiele game hypes, en successen ooit. En de doorbraak van augmented reality gaming. Er werden meetings georganiseerd en Pokémon Go hotspots, waar veel of zeldzame Pokémon monsters ‘gesignaleerd’ waren, kregen te maken met ‘flashmobs’ van smartphone zwaaiende gamers van alle leeftijden.

Na de hype, naarstig op zoek naar een opvolger

Hoewel Pokémon Go nog steeds wel gespeeld wordt, is de hype er inmiddels wel af. Voor de makers van de game, Niantic, was Pokémon Go het gouden ei. Ze waren in één klap een van de grootste en succesvolste mobile gaming ontwikkelaars ter wereld. Maar, zoals zo vaak is het bereiken van de top een stuk eenvoudiger dan het aan de top blijven. Al jaren is Niantic naarstig op zoek naar een succesvolle opvolger voor Pokémon Go. Dat wil maar niet vlotten. Ook dat is op zich niet zo gek, want hoe groot is de kans dat je een dergelijk wereldwijd succes twee keer tegen het lijf loopt?

Bewijs daarvoor is het feit dat, zo meldde Bloomberg, Niantic nu heef moeten besluiten een aantal AR-game projecten stop te zetten en 85 tot 90 personeelsleden te ontslaan. Volgens een woordvoerder wil het bedrijf zich weer meer gaan richten op bestaande, core, activiteiten (lees: Pokémon Go).