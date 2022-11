​HBO Max en Discovery+ gaan nog eerder samen als nieuwe app

Heb je net sinds een paar maanden HBO Max in je leven, wordt het er alweer uitgehaald. Doordat Warner Bros. en Discovery samengaan, gaan ook de apps HBO Max en Discovery Plus samen . Dat is geen nieuws, maar dat het een stuk eerder wordt dan gedacht wel. Eigenlijk zouden de streamingdiensten fuseren in de zomer van 2023, maar nu wordt dat de lente.

Batgirl

We zijn niet allemaal even blij met de samenvoeging van de twee bedrijven, want het heeft ons onder andere een al compleet voltooide film genaamd Batgirl gekost. Echter is Warner Bros Discovery, zoals het bedrijf nu heet, enorm in zijn nopjes met de voortgang van het proces. Zodanig, dat de samenvoeging van de streamingdiensten van beide bedrijven nu ook aanzienlijk naar voren kan worden gehaald. We verwachtten HBO Max nog wel in ons leven te hebben tot de zomer van 2023, dan was het toch een mooie 1,5 jaar geweest, maar nu blijkt dat we uiteindelijk waarschijnlijk maar een jaar van HBO Max hebben kunnen genieten.

Nu doen we natuurlijk wat dramatisch: het is niet alsof de dienst verdwijnt. HBO kan tot op zekere hoogte zelfs een van de koningen worden genoemd van streaming. Het begreep namelijk al snel dat het maken van kwalitatief goede content ervoor zorgt dat mensen meer voor je willen betalen, precies wat elke streamingdienst nu hoopt te doen. Waar we wel nieuwsgierig naar zijn, is of de twee streamingdiensten inderdaad gewoon samengaan en je dus één streamingdienst hebt met alle content van allebei, of dat er toch weer trucjes worden uitgehaald om dat anders aan te pakken. Plus, we blijven Nederlanders: hoe zit het dan met die levenslange korting die we van HBO Max kregen als we in maart een abonnement afsloten? Krijgen we straks ook de nieuwe streamingdienst voor de helft van de prijs?