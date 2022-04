HBO (Max) krijgt er nog meer klanten bij dan dat er vertrekken

In Nederland is HBO Max amper een maand ‘in de lucht’. Dat was ongeveer gelijktijdig met de samenvoeging van HBO en Warner Bros. Discovery. De ‘oude’ eigenaar van de HBO videodiensten, AT&T, besloot enkele maanden geleden dat het tijd werd het merk te verkopen. Zo werd het, samen met de rest van WarnerMedia, enkele weken geleden samengevoegd met Discovery+. AT&T restte alleen de bekendmaking van de laatste kwartaalcijfers van HBO en HBO Max.

HBO en HBO Max groeien nog

Gezien het feit dat Netflix enkele dagen geleden voor het eerst in tien jaar een daling van het aantal abonnees moest rapporteren, keek de streaming wereld reikhalzend uit naar de prestaties van een van diens concurrenten. Welnu, HBO en HBO Max zijn nog lang niet op het niveau van diensten als Netflix of Disney+ beland, maar het goede nieuws is wel dat de nieuwe SVOD-dienst van Discovery+ over de afgelopen twaalf maanden bijna 13 miljoen nieuwe abonnees heeft mogen verwelkomen. De groei lijkt redelijk stabiel. In het eerste kwartaal van dit jaar werden 3 miljoen nieuwe abonnees geteld.

Qua abonnees is HBO (Max) nog maar een derde van de grootte van Netflix, maar die sVOD-aanbieder zag het afgelopen kwartaal netto 200.000 abonnees meer vertrekken dan dat erbij kwamen. Bovendien is HBO (Max) nog bezig met het uitbreiden van haar verzorgingsgebied, zoals de start van de dienst in Nederland, enkele weken geleden.