10 series die dit jaar zijn gestopt

We hebben veel toffe nieuwe series kunnen verwelkomen dit jaar, maar ook moeten we regelmatig afscheid nemen van goede tv-series. 2023 markeerde onder andere het einde van het populaire Succession en het populaire You. Dit zijn 10 series die we na 2023 niet meer terug gaan zien. 1. Succession Succession van HBO is waarschijnlijk de bekendste en meest geliefde serie die dit jaar eindigde. Het epos over een familie die ruziemaakt over een erfenis, heeft na vier seizoenen zijn laatste adem uitgeblazen. De enorm sterk geschreven serie liet echt weer een heel andere kant zien van het rijkeluisleven, een kant die we nooit hadden gezien, wat het een boeiende serie maakte. En vooral al die personages die allemaal zo hun redenen hebben: erg fascinerend.

2. You Een andere zeer geliefde serie die dit jaar zijn laatste seizoen is in gegaan, dat is You. Na vijf seizoenen is de stalkerserie voorbij. Het heeft ook wel veel verschillende dames in de obsessie gegooid, en veel verschillende locaties gekend, waardoor we eigenlijk wel blij waren dat het met het vijfde seizoen klaar was. Hoe goed de serie ook is, want dat is hij zeker: op een gegeven momenten kenden we de stalkergedachten wel.

3. Mayans MC De spin-off van Sons of Anarchy, Mayans MC, is al sinds 2018 te zien en het wist de fans van de bikerbendereeks zeer te bekoren. Echter is het na vijf seizoenen wel klaar met de stoere motormuizen. Het voordeel is dat de makers wisten dat het einde in zicht was, waardoor het vijfde seizoen ook echt afrondend is. Hierdoor konden fans met een gerust hart afscheid nemen, want het einde werd erg goed beoordeeld.

4. Snowpiercer Op 17 mei 2020 zag Snowpiercer het levenslicht, een serie gebaseerd op een film die heel populair was. De serie heeft het een paar seizoenen volgehouden, maar is na het derde seizoen van de buis gehaald. Zonde, want het vierde seizoen was al opgenomen. Het kan dus zijn dat het nog niet helemaal het einde is van Snowpiercer. Het is een spannende, goede serie, dus we zouden het niet erg vinden als deze dystopische serie terugkwam.

5. Cobra Kai De op de filmserie Karate Kid-gebaseerde serie Cobra Kai is nu echt ten dode opgeschreven. Nadat het ooit startte op YouTube werd het overgenomen door Netflix, maar nu is het na zes seizoenen klaar met wax on and wax off. We moeten zeggen dat het ook wel een beetje klaar was met deze vechtserie: we merkten dat de makers wel wat worstelden met het bedenken van originele verhaallijnen.

6. Titans HBO Max had met Titans een interessante nieuwe twist op het superheldengenre, want in Titans maken we kennis met een groep nieuwe superhelden. Het speelt zich allemaal af in het DC-universum en dat betekent dat het soms een lekker duister randje heeft. Het heeft vier seizoenen lang mogen duren, maar in 2023 is het definitief voorbij met deze superhelden.

7. Gossip Girl Fans van de originele serie Gossip Girl waren heel blij om te horen dat er een nieuwe, moderne variant kwam van de reeks over de rijkeluiskinderen in New York. HBO Max blies de reeks nieuw leven in, maar het bleek toch niet helemaal te kunnen brengen wat Blake Lively en Leighton Meester wel teweegbrachten. De serie ging in juli 2021 live, maar werd dit jaar na twee seizoenen gecanceld.

8. Outlander Outlander is een reeks over tijdreizen en die wordt vaak aangeraden aan mensen die van fantasy houden, kostuumdrama’s, boeken en een tikkeltje sci-fi. Het op boeken gebaseerde Outlander vertelt het verhaal van een koppel dat kan tijdreizen en daardoor steeds in andere tijden terechtkomen en daarin problemen probeer op te lossen. Na vijf seizoenen lopen de avonturen van Claire en Sam echter af.

9. NCIS Los Angeles NCIS heeft natuurlijk heel veel verschillende series gehad, naast de standaard NCIS: er is NCIS Sidney, Hawai, New Orleans en dus ook Los Angeles. Dat houdt echter na 14 seizoenen op te bestaan. Het is vanaf 2009 op de televisie en kent vele fans, maar die moeten nu toch naar andere NCIS’en overstappen voor hun wekelijkse dosis moord en doodslag.

10. Jay Leno’s Garage Het is geen geheim dat we hier bij DutchoCowboys erg houden van mooie bolides. En als er een man op de wereld diezelfde passie deelt, dna is het wel Jay Leno. De presentator heeft ongeveer een hele autodealer vol met zijn eigen auto’s. In zijn programma Jay Leno’s Garage praat hij met andere prominente persoonlijkheden over auto’s en komen er allerlei adembenemend mooie voertuigen voorbij. Dat is zeven seizoenen lang een feestje geweest, maar nu doet Leno het licht uit.

Series die in 2023 zijn gestopt Andere series die dit jaar zijn overleden: Inside Job, Uncoupled, Yellowstone, Gotham Knights, SWAT, Archer, Let the Right One In, Vampire Academy, Pantheon, Doom Patrol, American Gigolo, Reboot, Big Shot, Firefly Lane, Sex/Life, Soulmates, Barry, Willow, The L Word: Generation Q, Big Mouth en Fear the Walking Dead.