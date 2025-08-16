Pas op met welke foto’s je deelt op Instagram

Instagram is een van de meestgebruikte social media, maar er zijn diverse meldingen van mensen die aangeven dat ze hun account niet meer inkomen. De reden is niet in alle gevallen even duidelijk, maar het kan komen door bepaalde content die ze op hun account hebben gezet.

AI om foto’s en accounts te beoordelen

Net als veel andere platforms, zoals YouTube, maakt Meta gebruik van AI om bepaalde controles op accounts uit te voeren, waaronder of je wel de leeftijd bent die je zegt te zijn. Er is ook AI die foto’s checkt op het beleid van Instagram. Is dat niet zo, dan wordt je account in sommige gevallen zonder pardon stopgezet. Soms komt er niet eens een mens aan te pas om te checken of het wel klopt wat de AI heeft besloten.

Veel mensen zijn er boos om. Er staan al 36.000 handtekeningen onder een petitie tegen Meta. Hierin is te lezen: “Over de hele wereld worden gewone gebruikers het zwijgen opgelegd door de gebrekkige AI-handhavingssystemen van Meta. Vaak zonder waarschuwing, zonder uitleg en zonder werkende beroepsprocedures. Het is een wijdverbreide, systematische storing die bedrijven heeft weggevaagd, bestaansmiddelen heeft vernietigd en mensen heeft afgesneden van jarenlange herinneringen, relaties en essentiële communicatie.”