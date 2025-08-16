Pas op met welke foto’s je deelt op Instagram

By: Laura Jenny
Instagram is een van de meestgebruikte social media, maar er zijn diverse meldingen van mensen die aangeven dat ze hun account niet meer inkomen. De reden is niet in alle gevallen even duidelijk, maar het kan komen door bepaalde content die ze op hun account hebben gezet.
Net als veel andere platforms, zoals YouTube, maakt Meta gebruik van AI om bepaalde controles op accounts uit te voeren, waaronder of je wel de leeftijd bent die je zegt te zijn. Er is ook AI die foto’s checkt op het beleid van Instagram. Is dat niet zo, dan wordt je account in sommige gevallen zonder pardon stopgezet. Soms komt er niet eens een mens aan te pas om te checken of het wel klopt wat de AI heeft besloten.
Veel mensen zijn er boos om. Er staan al 36.000 handtekeningen onder een petitie tegen Meta. Hierin is te lezen: “Over de hele wereld worden gewone gebruikers het zwijgen opgelegd door de gebrekkige AI-handhavingssystemen van Meta. Vaak zonder waarschuwing, zonder uitleg en zonder werkende beroepsprocedures. Het is een wijdverbreide, systematische storing die bedrijven heeft weggevaagd, bestaansmiddelen heeft vernietigd en mensen heeft afgesneden van jarenlange herinneringen, relaties en essentiële communicatie.”
Het vervelende is dat je er ook moeilijk uit kunt komen, stellen de ondertekenaars. “Slachtoffers blijven steken in geautomatiseerde loops, worden gedwongen te betalen voor “Meta Verified” zonder echte hulp te krijgen, en worden het doelwit van valse beschuldigingen die blijvende reputatieschade veroorzaken.”
Een van die slachtoffers is de Nederlandse Yassmine Boussihmed die een kledingwinkel in Eindhoven runt. Door ‘accountintegriteitsproblemen’ werd ze in april geband van haar account, wat ze inmiddels al jaren had opgebouwd. Dankzij de BBC heeft ze haar account weer terug, maar dat was haar zelf dus waarschijnlijk niet eens gelukt.
Soms word je door de AI beschuldigd van kinderporno, zonder dat je weet om welk bericht dat dan gaat. Sommige mensen plaatsen op Instagram een bikinifoto waarvan Meta’s AI misschien wat in de war raakt, zeker als je er jong uitziet. Maar het is gissen: het wordt niet aangegeven of er een bepaalde post is die de AI heeft getriggerd.
Je wil er misschien niet over na hoeven denken, maar om te voorkomen dat dit jou ook gebeurt, is het verstandig om altijd even te bedenken of er iets op de foto is dat de AI misschien verkeerd kan interpreteren. Het voelt wat preuts, maar zeker foto’s met wat meer bloot lopen eerder het risico om door AI als ‘fout’ te worden aangemerkt. Helaas heeft Meta nog niet gereageerd op dit probleem.
