Waarom je beter niet die eerste schooldag-foto’s op social media zet

Er zijn meerdere momenten in het jaar waarop mensen volop foto’s van hun kinderen op sociale media zetten: moederdag, vaderdag, sint maarten, sinterklaas, koningsspelen en… de eerste schooldag. Maar misschien moet je dit eerst lezen voor je weer foto’s van je kroost de wereld inslingert. Meta heeft dit soort foto’s namelijk in advertenties gebruikt.

Eerste schooldag

Het gaat ook nog eens om een bepaald type foto’s, wat deze praktijken nog iets griezeliger maken. Ouders, maar ook hun kinderen zelf, zetten foto’s online waarin ze #backtoschool gingen: de eerste schooldag dus, en de foto’s van meisjes in schooluniform-rokjes en redelijk wat blote benen erop werden zomaar gebruikt voor een advertentie. Een man zag in posts die hem moesten overtuigen om Threads te gaan gebruiken, het social medium dat op X lijkt, allerlei foto’s van schoolmeisjes in korte rokjes. Meisjes van 13 jaar oud met naam en toenaam: en ook met gezicht in beeld.

Het gaat dan om voorgestelde Threads die bijvoorbeeld op Instagram worden getoond met als doel om mensen zover te krijgen om zich ook bij Threads te voegen. Vaak zijn het wat clickbait-achtige posts om je nieuwsgierig te maken naar wat zich daar allemaal voltrekt. De foto’s kwamen echter gewoon van ouders die ze op hun Instagram hadden gezet, niet op Threads. Bovendien wisten die ouders niet dat de foto’s van hun kinderen dan konden worden gebruikt voor advertenties.