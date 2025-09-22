Waarom je beter niet die eerste schooldag-foto’s op social media zet

By: Laura Jenny
Er zijn meerdere momenten in het jaar waarop mensen volop foto’s van hun kinderen op sociale media zetten: moederdag, vaderdag, sint maarten, sinterklaas, koningsspelen en… de eerste schooldag. Maar misschien moet je dit eerst lezen voor je weer foto’s van je kroost de wereld inslingert. Meta heeft dit soort foto’s namelijk in advertenties gebruikt.
Het gaat ook nog eens om een bepaald type foto’s, wat deze praktijken nog iets griezeliger maken. Ouders, maar ook hun kinderen zelf, zetten foto’s online waarin ze #backtoschool gingen: de eerste schooldag dus, en de foto’s van meisjes in schooluniform-rokjes en redelijk wat blote benen erop werden zomaar gebruikt voor een advertentie. Een man zag in posts die hem moesten overtuigen om Threads te gaan gebruiken, het social medium dat op X lijkt, allerlei foto’s van schoolmeisjes in korte rokjes. Meisjes van 13 jaar oud met naam en toenaam: en ook met gezicht in beeld.
Het gaat dan om voorgestelde Threads die bijvoorbeeld op Instagram worden getoond met als doel om mensen zover te krijgen om zich ook bij Threads te voegen. Vaak zijn het wat clickbait-achtige posts om je nieuwsgierig te maken naar wat zich daar allemaal voltrekt. De foto’s kwamen echter gewoon van ouders die ze op hun Instagram hadden gezet, niet op Threads. Bovendien wisten die ouders niet dat de foto’s van hun kinderen dan konden worden gebruikt voor advertenties.
Er gaan hier dus meerdere dingen mis: het zijn minderjarige meisjes die zonder medeweten worden ingezet voor advertenties en daarbij ook nog op een soort seksuele manier worden afgeschilderd. Een van de vaders noemt het schandalig dat dit gebeurt en noemt het walgelijk dat een groot bedrijf dit nodig heeft om zijn producten te promoten. Wat ook opvalt, is dat het foto’s zijn die bij vrij kleine accounts vandaan komen: een moeder wiens foto werd gebruikt had maar 267 volgers en ineens was haar foto duizenden keren bekeken.
Meta heeft op de situatie gereageerd en zegt dat de foto’s het beleid van het social medium niet schonden en openbaar waren geplaatst door de ouders. Meta noemt het bovendien geen reclame, maar slechts een aanbevelingstool waarin deze foto’s voorbijkwamen. De ouders hadden hun openbare posts kunnen laten uitsluiten van aanbevelingen, maar dat hebben ze niet gedaan. Toch is het laatste woord hier waarschijnlijk nog niet over gezegd, al zal het uiteindelijk waarschijnlijk niet zozeer gaan om meisjes in schoolunforms, maar vooral over wat het blok met het ‘Threads-doorkijkje’ nu precies is.
Vanaf november traint LinkedIn zijn kunstmatige intelligentie dus met wat jij allemaal op het social medium zet....
TikTok zit op dit moment al niet meer op Chinese servers in de Verenigde Staten, maar in datacenters van Oracle, dat...
Snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft Snap OS 2.0 aangekondigd. Het zijn veranderingen aan het besturingssysteem van...