Threads wordt beter voor mensen die lang van stof zijn

Threads is veel meer dan Instagram bedoeld voor het delen van hersenspinsels, het houden van discussies en het wisselen van gedachten. Daarom is het eigenlijk best gek dat de app geen lange berichten toestaat. Dat vind Meta zelf ook: het test nu langere berichten op het social medium.

Threads

Het social medium dat onder de paraplu van Instagram valt laat je een heel blok tekst toevoegen. Dat wordt in ieder geval nu getest onder een handjevol mensen. Je hoeft dan dus niet een heel ‘draadje’ te maken (thread dus), wat eigenlijk best opvallend is, gezien de naam van het platform: Threads. Aan de andere kant lijkt het erop dat er veelvuldig om is gevraagd zulke lange teksten te mogen delen en dat gaat nu dus gebeuren.

Het is nog niet door Meta aangekondigd, maar werd ontdekt door Radu Oncescu. Binnen de iOS-app is er een ‘text attachment’, een tekstbijlage dus, wat erop neerkomt dat je dus niet een langere tekst schrijft in je post, maar een langere tekst als een soort document toevoegt aan je post. Het geeft je niet alleen de mogelijkheid om meer te zeggen, maar je kunt hierdoor ook je tekst opmaken met kopjes, waardoor het prettiger leesbaar wordt.