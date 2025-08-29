Threads wordt beter voor mensen die lang van stof zijn

By: Laura Jenny
Threads is veel meer dan Instagram bedoeld voor het delen van hersenspinsels, het houden van discussies en het wisselen van gedachten. Daarom is het eigenlijk best gek dat de app geen lange berichten toestaat. Dat vind Meta zelf ook: het test nu langere berichten op het social medium.
Het social medium dat onder de paraplu van Instagram valt laat je een heel blok tekst toevoegen. Dat wordt in ieder geval nu getest onder een handjevol mensen. Je hoeft dan dus niet een heel ‘draadje’ te maken (thread dus), wat eigenlijk best opvallend is, gezien de naam van het platform: Threads. Aan de andere kant lijkt het erop dat er veelvuldig om is gevraagd zulke lange teksten te mogen delen en dat gaat nu dus gebeuren.
Het is nog niet door Meta aangekondigd, maar werd ontdekt door Radu Oncescu. Binnen de iOS-app is er een ‘text attachment’, een tekstbijlage dus, wat erop neerkomt dat je dus niet een langere tekst schrijft in je post, maar een langere tekst als een soort document toevoegt aan je post. Het geeft je niet alleen de mogelijkheid om meer te zeggen, maar je kunt hierdoor ook je tekst opmaken met kopjes, waardoor het prettiger leesbaar wordt.
Het hoopt hiermee waarschijnlijk ook om bijvoorbeeld dingen die anders als een blog op een WordPress zouden worden gezet, nu in Threads worden geplaatst. Het is de vraag of dat echt werkt: een blog is wat meer statisch en verdwijnt niet zo snel als een social media-bericht, maar tegelijkertijd kun je nog steeds oude social media-posts opsnorren, dus wie weet heeft Meta wel iets slims bedacht. In ieder geval scheelt het screenshots van Word-documenten delen, nu je gewoon een bestand kunt toevoegen in plaats van alleen een foto of video.
Je herkent deze bijlagen aan Threads-posts omdat ze in het grijs worden weergegeven als een soort preview, en dan kun je erop klikken om het hele verhaal te lezen en er doorheen te scrollen. Het werkt ongeveer zoals Articles van X, maar dat is alleen voor Premium-gebruikers beschikbaar. Die van Threads is voor iedereen, maar tegelijkertijd is het nog niet officieel beschikbaar, dus is het afwachten of dat zo blijft.
Hij deed een dansje op een boot en dat veranderde zijn leven. Dat is het verhaal van Dhika heel kort door de bocht. ...
Deze week hebben we vooral het mooie gedicht over het recht hebben op de nacht viral zien gaan, maar er is meer. Welkom...
Meta heeft nu iets nieuws toegevoegd om het vinden van deel 2 makkelijker te maken. Dat scheelt eeuwig zoeken naar...