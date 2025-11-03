Bluesky introduceert dislike-knop en wil gesprekken verbeteren

By: Laura Jenny
Bluesky heeft inmiddels al meer dan 40 miljoen gebruikers en dat doet Twitter-oprichter Jack Dorsey helemaal niet slecht. Het decentrale social netwerk met het vlinderlogo heeft verschillende nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Zo komt het onder andere met een dislike-knop.
We kennen het allemaal van Reddit, dat je posts omhoog en omlaag kunt stemmen. Heel handig, want zo worden waardevollere posts eerder weergegeven. Op Bluesky werkt het disliken niet helemaal zo stevig: het is niet zo dat het volledige invloed heeft op waar het berichtje dat wordt gedisliked vervolgens naartoe gaat, maar het speelt mogelijk wel een rol. Bluesky ziet het disliken als een nieuw feedbacksignaal om de personalisatie in Discover te verbeteren. Als jij dus posts over iets wat je niet tof vindt blijft disliken, dan leert het systeem ervan en krijg je dus daadwerkelijk minder posts over dat onderwerp te zien. Wel geeft Bluesky aan dat dislikes niet te zien zijn voor iedereen: dat is wel zo gezellig.
Daarnaast wordt de antwoordknop ietwat gewijzigd, namelijk door hem te laten openen in een draadje in plaats van meteen bij het opstel-vak. Bluesky hoopt de kwaliteit van gesprekken hiermee te verbeteren. Zoals het zelf zegt: “We willen leuke, oprechte en respectvolle gesprekken die vriendschappen opbouwen, en we nemen stappen om dat mogelijk te maken.” Zo komt het onder andere met een nieuw achterliggend model dat eerder ziet wanneer een antwoord toxic is, of spam-achtig. Deze antwoorden worden wel getoond, maar komen wel lager te staan.
Het geeft ook een kijkje in de toekomst: “We ontwikkelen een systeem dat de ‘sociale buurten’ in kaart brengt die zich op natuurlijke wijze vormen op Bluesky — de mensen met wie je al interactie hebt of die je waarschijnlijk leuk zou vinden om te leren kennen. Door reacties van mensen die dichter bij jouw buurt staan voorrang te geven, kunnen we gesprekken relevanter, vertrouwder en minder vatbaar voor misverstanden maken.”
Het social medium geeft aan dat het wel even experimenteren is, waardoor het nog niet weet of het ook zo zal blijven werken. In ieder geval is het het proberen waard, zeker om de positiviteit meer te bewaren op het platform. Sommige social media zijn geneigd om erg negatief te worden en dan zijn initiatieven om dat te voorkomen, of te genezen, welkom. Het klinkt misschien gek dat dat juist met het toevoegen van een Dislike-knop moet gaan lukken, en natuurlijk is dit maar een manier van de vele, maar we zullen het de komende maanden gaan merken.
