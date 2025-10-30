Instagram laat je onderwerpen kiezen waar je meer van wil zien

By: Laura Jenny
Instagram wil weten in welke onderwerpen je geïnteresseerd bent. Het klinkt gek, want het algoritme weet als het goed is al wat je graag ziet, maar Instagram wil je meer macht geven over welke onderwerpen je al dan niet te zien krijgt op het social medium.
Instagram is er heel duidelijk over, het komt met een prompt waarin staat: “De laatste tijd bekijk je veel posts met luxe merken, Fashion Week, Bad Bunny, stand-up comedy en concerten. Waar wil je meer van zien?” Je krijgt vervolgens allerlei opties te zien. De eerdergenoemde onderwerpen bijvoorbeeld, maar ook Japan, Vintage Fashion, Cast interviews, Vintage Role, Arsenal FC, wat allemaal gebaseerd lijkt te zijn op wat soortgelijke mensen tof vinden.
Daarnaast kun je ook aangeven waar je minder van wil zien. Opvallend is dat daar geen voorbeelden worden gegeven van onderwerpen, je kunt daarbij zelf iets toevoegen. Op zich heel positief. Wanneer ik met mijn vriendinnen praat over hun baby’s en babycadeaus zoek en koop op het internet, dan betekent dat niet per se dat ik dat ook in Instagram wil zien. Soms sluipt dat er toch in, dus het is fijn om dan te kunnen aangeven dat ik niet per se moedercontent hoef te zien.
Daarnaast is het goed dat je heel specifieke onderwerpen kunt aanleveren die je juist wel wil zien. Bad Bunny is al een heel stuk specifieker dan Latino artiest bijvoorbeeld, maar Vintage Japanse kleding is ook aardig specifiek. Het wordt leuk om te experimenteren met wat daar mogelijk is. Ik kijk bijvoorbeeld elke dag naar fluffy koeien, zou Instagram daar ook een optie voor geven?
Instagram-baas Adam Mosseri zegt over de nieuwe mogelijkheid: “Vandaag beginnen we met het testen van een manier waarop je het algoritme van Instagram kunt afstemmen op jouw interesses, door onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. We lanceren deze functie eerst voor Reels, met plannen om deze binnenkort ook uit te breiden naar Ontdekken (Explore).“ Hij geeft daarnaast aan dat het mogelijk ook naar Threads komt.
Meta zou dit toevoegen om mensen meer controle te geven over hun Instagram-ervaring. Dat is ook het doel van de gerechtelijke uitspraak om de tijdlijn weer chronologisch te maken als mensen dat willen, maar daarvoor heeft het helaas uitstel aangevraagd. In ieder geval wordt de nieuwe mogelijkheid om onderwerpen te selecteren nu getest, dus wanneer we kunnen uitproberen of we inderdaad specifiek pluizige koeien meer in onze tijdlijn kunnen zien, dat zal waarschijnlijk nog wel even op zich laten wachten.
