Deze straffen kun je krijgen als je iemand online bedreigt

Je hebt het berichtje snel geschreven, in je frustratie. Misschien heb je er niet eens meer over nagedacht. Maar dan klopt de politie op de deur. Online mensen bedreigen voelt zo vanachter je toetsenbord misschien relatief ‘veilig’, maar het is een ernstig vergrijp. Wat zijn de risico’s van zoiets?

Bedreiging via sociale media

Dat weet sowieso Wesley van K. Hij kreeg van de snelrechter 30 dagen cel omdat hij polici Frans Timmermans en Stephen van Baarle bedreigde. Ook moet hij een taakstraf van 30 uur volbrengen. Via Instagram schreef hij in twee priveberichtjes aan de politici dat hij de ze wilde vermoorden. Daarbij werd Van Baarle een kankermoslim genoemd De achttienjarige had niet bedacht met welke consequenties het plaatsen van zo’n bedreiging gepaard gaat. Hij maakte het ook erg visueel, dus hij leek er echt over te hebben nagedacht. Hij zou Van Baarle knock-out gaan slaan, in een busje slepen, ophangen en opensnijden, aldus zijn bedreiging. Enorm heftig en er werd dan ook melding gedaan bij het Team Bedreigde Politici.

Ja, dat bestaat: een team onder de politie-eenheid van Den Haag speciaal voor dit gedrag, dat dus helaas veel te veel voorkomt. Opvallend is dat Wesley zei het bericht niet zelf te hebben gestuurd, dat zou een vriend hebben gedaan. Typisch iets wat mensen die de fout in gaan vaker zeggen. Kijk maar naar een gemiddelde aflevering van Kees van der Speks Oplichters Ontmaskerd. Niemand is ooit de eindbaas, ze zijn vaak maar de onschuldige middleman.

Lang de cel in

Bedreigingen via social media vallen onder artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht. Bedreigingen de dood, maar ook dreiging van zware mishandeling, brandstichting en gijzeling: het valt allemaal daaronder. De maximale straf is 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete. Maar maak je het bont, dan kun je zelfs 4 jaar celstraf krijgen. Niet doen dus, ook al ben je in een opwelling nog zo kwaad op wat iemand zegt.