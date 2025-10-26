Deze Week Viral: Op Zoek naar Marlotte, brandje blussen en meer

By: Laura Jenny
De afgelopen weken ging er weer van alles en nog wat viral en natuurlijk zitten wij op de eerste rang om die dingen allemaal te bekijken. Dit zijn de viral video’s op social media van deze week.
We hebben zelden gezien dat iemand een brand blust met zoveel rust en flair. Rhona Puspus Ardenete is geen bekende TikTokker, maar het algoritme liet haar volledig viral gaan. Ze heeft 260 miljoen views bereikt door naar een brand toe te lopen met een brandblusser, het vuur te doven en nog een dot na te geven om te bewijzen dat ze het hoofd koel houdt. Zelf is het Filipijnse meisje niet zo onder de indruk, maar de korte video waarin we amper context zien van een veiligheidsdemonstratie van de lokale brandweer is een dikke hit.
Er gaat nu een McDonalds Migraine-hack viral waarbij je een grote cola en een grote portie frietjes bij het fastfoodrestaurant het allerbeste zou zijn tegen migraine. Dat is ook niet zo gek: er zit veel caffeine in de cola, zout (dus elektrolytes) in het zout van de frietjes (plus koolhydraten). Het is allemaal niet zo gezond, dus misschien niet elke dag doen, maar het kan dus helpen als je helemaal gek wordt van de hoofdpijn.
Memphis Depay gaat viral omdat hij een speler van Clube Altetico Mineiro voor schut zet. Het is smullen voor de Brazilianen, die natuurlijk helemaal gek zijn van voetbal. De een zal ook gek zijn op Memphis, de ander misschien wat minder: oordeel zelf:
Peter Koers is 41 jaar oud en komt uit Haarlem. Hij heeft een bijzondere hobby, namelijk voetbalshirts. Op zijn eigen Instagram en TikTok maakt hij grappige filmpjes over het verzamelen van voetbalshirts, of het gewoon zien van voetbalshirs, enzovoort. Hij is enorm populair met zijn humor en entertaining posts en gaat er inmiddels ook volledig viral mee, samen met zijn vrouw en dochter, die ook wel eens in een video voorbijkomen.
Ja, we weten al dat deze podcast draait om een verhaal over iemand die helemaal niet blijkt te bestaan. Spoiler much? Niet per se, de podcast is namelijk alsnog iets om te beluisteren met klapperende oren. Pas op dat je oordopjes er niet uitvallen. Hij heet Op Zoek naar Marlotte en wordt gemaakt door Zembla.
De juwelenroof in het Louvre is een serieuze zaak, maar gelukkig zijn het maar spullen. Een Duits bedrijf genaamd Bocker besloot om de diefstal te gebruiken in een marketingcampagne voor hun verhuisliften: ‘Muisstil en supersnel’, is er te lezen, plus een plaatje van het Louvre met de verhuislift erbij. Gewaagd. Maar is het too soon? Wij vinden van niet: de dieven hebben namelijk ook daadwerkelijk een lift van Bocker gebruikt om hun daad te doen.
Arie van tuincentrum Van der Spek is hilarisch: mensen kunnen een minuut gratis winkelen winnen en hij schreeuwt de mensen toe terwijl ze hun winkelmand volgooien met coniferen, viooltjes, enzovoort. Hij rent achter ze aan en gilt: ‘Zet er nou een in, gauw, gauw!’ De filmpjes zijn bloeddrukverhogend, maar toch heel vermakelijk om te kijken.
