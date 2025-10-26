Deze Week Viral: Op Zoek naar Marlotte, brandje blussen en meer

De afgelopen weken ging er weer van alles en nog wat viral en natuurlijk zitten wij op de eerste rang om die dingen allemaal te bekijken. Dit zijn de viral video’s op social media van deze week.

Brand blussen met flair

We hebben zelden gezien dat iemand een brand blust met zoveel rust en flair. Rhona Puspus Ardenete is geen bekende TikTokker, maar het algoritme liet haar volledig viral gaan. Ze heeft 260 miljoen views bereikt door naar een brand toe te lopen met een brandblusser, het vuur te doven en nog een dot na te geven om te bewijzen dat ze het hoofd koel houdt. Zelf is het Filipijnse meisje niet zo onder de indruk, maar de korte video waarin we amper context zien van een veiligheidsdemonstratie van de lokale brandweer is een dikke hit.