Twitter gaat nu echt verdwijnen: straks niet meer naar twitter.com

Het was natuurlijk eigenlijk al weg, maar voor wie het toch maar ingewikkeld vindt om X te vinden, kun je nu nog naar twitter.com om naar het social medium van Elon Musk te komen. Nu nog, maar niet lang meer. Twitter.com gaat namelijk nu echt verdwijnen.

Twitter.com verdwijnt

We noemen X allang geen ‘voormalig Twitter’ meer: het social medium is sinds het van Elon Musk is enorm veranderd. Wat Jack Dorsey ooit heeft gebouwd: dat is niet meer. En als je er naar zoekt, dan kun je het beste terecht bij Bluesky, zijn nieuwe social medium. Ondertussen boert X vrij goed: er was een tijdje een dip, maar het social medium lijkt toch nog steeds veelgebruikt: het is nu eenmaal een van de snelste social media om te gebruiken als je informatie zoekt.

Het veiligheidsaccount van X heeft nu gepost dat het inderdaad de stekker uit Twitter gaat trekken. Als straks Twitter.com offline gaat, dan is het helemaal klaar met het social medium met de blauwe vogel. Het is niet alleen goed om te weten voor wie er nog via Twitter.com naar X ging: het is essentiële informatie voor wie zijn tweefactorauthenticatie-app nog op Twitter heeft ‘afgestemd’. Dan moet je nu echt over op X. Het is namelijk niet makkelijk om toegang te krijgen tot je X-account als er problemen zijn. Vooral voor mensen met een Yubikey of een passkey wordt het even omschakelen.