Twitter gaat nu echt verdwijnen: straks niet meer naar twitter.com

By: Laura Jenny
Het was natuurlijk eigenlijk al weg, maar voor wie het toch maar ingewikkeld vindt om X te vinden, kun je nu nog naar twitter.com om naar het social medium van Elon Musk te komen. Nu nog, maar niet lang meer. Twitter.com gaat namelijk nu echt verdwijnen.
We noemen X allang geen ‘voormalig Twitter’ meer: het social medium is sinds het van Elon Musk is enorm veranderd. Wat Jack Dorsey ooit heeft gebouwd: dat is niet meer. En als je er naar zoekt, dan kun je het beste terecht bij Bluesky, zijn nieuwe social medium. Ondertussen boert X vrij goed: er was een tijdje een dip, maar het social medium lijkt toch nog steeds veelgebruikt: het is nu eenmaal een van de snelste social media om te gebruiken als je informatie zoekt.
Het veiligheidsaccount van X heeft nu gepost dat het inderdaad de stekker uit Twitter gaat trekken. Als straks Twitter.com offline gaat, dan is het helemaal klaar met het social medium met de blauwe vogel. Het is niet alleen goed om te weten voor wie er nog via Twitter.com naar X ging: het is essentiële informatie voor wie zijn tweefactorauthenticatie-app nog op Twitter heeft ‘afgestemd’. Dan moet je nu echt over op X. Het is namelijk niet makkelijk om toegang te krijgen tot je X-account als er problemen zijn. Vooral voor mensen met een Yubikey of een passkey wordt het even omschakelen.
De grote verhuizing, of eigenlijk sluiting, staat gepland voor 10 november. Iedereen die de boel nog niet heeft gewijzigd voor die tijd, zal erg moeilijk moeten doen om alsnog toegang te krijgen tot zijn of haar X-account. Het is niet zo dat X het zat is om voor de domeinnaam te betalen of de doorverwijskosten te dekken: het is vooral een manier om het kaf van het koren te scheiden. Het wil accounts die niet meer worden gebruikt graag gaan verkopen en daarvoor moet het wel weten welke accountnamen het kan verkopen.
In ieder geval drukt X mensen op het hart dat dit allemaal gepland is en dat het niet gaat om een veiligheidsprobleem of iets dergelijks. Het is puur tijd voor een volgende stap in het officieel afscheid nemen van Twitter.
Je hebt het berichtje snel geschreven, in je frustratie. Misschien heb je er niet eens meer over nagedacht.
Meta wil dat je mensen gaat ghosten op Threads. Niet zoals ghosten normaliter werkt, namelijk dat je iemand gewoon...
De afgelopen weken ging er weer van alles en nog wat viral en natuurlijk zitten wij op de eerste rang om die dingen...