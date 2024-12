5 redenen om Bluesky te gebruiken

2. Een goed opgebouwde tijdlijn

Het is niet alleen eenvoudig, het is ook overzichtelijk. Je kunt heel makkelijk vinden wie je allemaal volgt en wat ze te zeggen hebben, maar ook kun je zien wie er populair is onder je vrienden. Wil je juist bepaalde woorden niet zien, zoals een post over Formule 1 omdat je niet wil worden gespoiled, dan maak je daar heel eenvoudig een filter voor.

3. Je kunt veel zelf bepalen

We lieten het net al doorschemeren: je hebt veel meer controle op Bluesky. Je kunt zelf bepalen of je bijvoorbeeld naakt wel of niet wil zien: het gaat dan om non-seksueel naakt, dus bijvoorbeeld tepels in kunstwerken, etcetera. Ook kun je zelf bepalen of je YouTube Shorts wil zien, of juist geen Spotify-nummers. Je kunt zelfs heel makkelijk aan- en uitzetten of je de reacties onder berichten wil zien. Het is echt jouw feestje.