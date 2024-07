Deze week viral: nieuwe Golf GTI, Zuck op de surf en dj-prank

Deze week hebben we de meest vreemde zaken voorbij zien komen op social media. Zuckerberg die aan het surfen is (wel/niet op het internet…) en een deejay die haar feestgangers de stuipen op het lijf jaagt. Kijk mee:

Mark Zuckerberg viert Independence Day op.. eigen wijze

Biertje, Amerikaanse vlag en in een smoking op een surfplank: je vraagt je af waar je naar kijkt, maar het is toch echt Mark Zuckerberg van Meta die Amerika een fijne 4 juli wenst:

Prettig gestoorde examenclip viral

Het heeft iets aandoenlijks, de eindexamenvideo van het Bataafs Lyceum in Hengelo. Er wordt daar altijd veel werk gemaakt van de eindexamenperiode en daar komt zelfs een vrij professionele video bij kijken waarvan we gelukkig allemaal kunnen meegenieten. Gefeliciteerd, al die Diplomama’s.

Dronken Balotelli valt op straat

Terwijl voetballers hard strijden in Duitsland, is ex-voetballer Mario Balotelli er een feestje van aan het maken. Hij valt in een video dronken op de grond en loopt daarna weer door. Mensen hebben er weinig positiefs over te melden, maar de ex-sportman van Italië ziet er allemaal niet zoveel onheil in: “Waar word ik nu precies om bekritiseerd?” vraagt hij zich hardop af na deze viral video.

Voor iedereen die de oude Golf GTI mist

Het is waarschijnlijk helemaal nep, maar we willen dat het echt is, deze moderne versie van een oude Golf uit de jaren 80. Laag op de banden, grappige koplampen en een algeheel gemoderniseerd uiterlijk. Wat een wagen!

Bordendieven tonen berouw

De wijkagent van De Lier plaatste een opmerkelijk bericht op Instagram. Nadat hij eerst ter sprake bracht dat daders een filmpje van het stelen van verkeersborden op internet plaatsten, kwamen de zeer jonge daders toch met hangende pootjes naar de wijkagent om de borden terug te brengen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Bekijk het terugplaatsen van de borden op Instagram.

Moeder Natuur rules

In een spectaculaire video die werd gedeeld door Benjamin Estrade is te zien hoe een gigantische, oude boom in één keer volledig uit elkaar spat door noodweer op zijn locatie. In Augé onweerde het flink en de bliksem zorgt ervoor dat de boom in één keer compleet wordt weggevaagd:

Voor de gek gehouden

Het festivalseizoen is in volle gang en menig Nederlander gaat naar een Dance Valley of een soortgelijk festival. Wees je bedacht op het onderstaande, want sommige DJ’s hebben een heel goed gevoel voor humor: