10 grappige gadgets voor mensen die van het internet houden

Of het nou voor een collega is die bezeten is van het offline-dino-spel van Chrome of omdat je zelf graag wil uitdragen dat je ooit Hyves had: we hebben 10 grappige gadgets voor je verzameld om helemaal te bewijzen dat jij het internet hebt begrepen.

1. Stickers met je favo internetkatten

Dol op internetkatten? Natuurlijk, wie niet. Plak de eigenzinnige dieren nu op je laptop, want je kunt bij diverse goedkope Chinese winkels zoals Temu en AlieExpress (als je daar wil bestellen uiteraard…) hele stapels kopen met een selectie van de leukste internetkatten. Ideaal voor op de laptop, of om een ingepakt cadeautje extra leuk te maken. Lekker even lolcatten en je bestelt ze voor een paar euro zo mee.

2. Homer Simpson voor in de keuken

Het is één van de beste memes om te gebruiken als niemand je berichtje beantwoordt, of je een mening hebt gedeeld die niet zo populair blijkt te zijn. Homer Simpson die zichzelf zo terugzet in de bosjes. Het leuke aan deze gadget van Etsy is dat je het kunt gebruiken om je keukensponsje op te zetten, die dan niet alleen een goede plek heeft, maar ook nog dient als de bosjes.

3. Bekende dino van Google

Hij is met zijn kleine armpjes en open bek met ultraklein oog grappig om te zien, en hij is nog van een LEGO-achtig bouwblokjessysteem gemaakt ook: de bekende offline-Dino van Chrome, die je ziet als je geen internet hebt en naar een website probeert te gaan. Je krigjt vervolgens ondanks dat je offline bent de kans om een sidescrolling endless runner te spelen met deze vrolijke dino in de hoofdrol: een icoon. Je kunt hem nu officieel bij Google kopen voor een bedrag van 40 dollar via de Google Store.

4. Een beetje Cage in je auto

Als er een acteur is die naast zijn carrière in Hollywood een onvergetelijk figuur is geworden, dan is het Nicolas Cage wel. De acteur is bekend op het internet door zijn oneliners, de gezichten die hij trekt en zijn algehele coolheid: je kunt zijn gezicht nu ook kopen voor in de auto, en hij ruikt nog lekker ook! Koop deze Nicolas Cage-luchtverfrisser bij Etsy voor 7 euro.

5. De dansende banaan van Hyves

Vind je het leuk om aanspraak te krijgen als je deze zomer op een festival loopt, of mis jij gewoon die tijd van Hyves zo erg dat je het niet kunt uitstaan dat het social medium niet meer bestaat? Je kunt bij Zazzle een shirt kopen waarmee je je punt heel goed kunt maken, want de dansende banaan is erop te zien. Wat een vrolijkerd. Je koopt hem voor 20 euro.

6. Het kaartspel What Do You Meme?

Als er iets is waarmee je je grote liefde oor het internet op excellente wijze kunt uitdrukken, dan is dat wel door memes te gebruiken. In het kaartspel What Do You Meme krijg je die kans, want je hebt een hele collectie aan meme’s op kaartjes en die mag je de beste oneliners geven. Degene die de beste oneliner-meme-combi heeft wint de ronde. Erg leuk, en ook wel leerzaam: er komt bij dit spel regelmatig een Google-sessie met waar die gekke foto nou precies vandaan komt. Je koopt What Do You Meme voor 30 euro bij Bol.

7. Deez Nuts-sleutelhanger

Het is een bekende Amerikaanse meme: Deez nuts. Vooral veel mannen vinden dit een hilarische meme die op veel momenten gedurende de dag van toepassing is. Ideaal dus om daar wat visueel ondersteunend materiaal bij te hebben in de vorm van deze grappige sleutelhangers van Etsy à 10 euro.

8. Throw Throw Burrito

Dol op The Oatmeal, de bekende internetstrip die inmiddels ook alweer jaren bestaat? Er rzijn verschillende boeken en spellen van deze website, waarvan Exploding Kittens waarschijnlijk het populairst is. Echter moet Throw Throw Burrito ook niet onderschat worden. Het werd in 2021 zelfs speelgoed van het jaar. Het leuke is dat het niet alleen bij zitten en kaarten bekijken blijft: er moeten burrito’s gesmeten worden. Erg leuk om op die manier herinneringen op te halen aan je favo Oatmeal-grapjes. Voor 30 euro koop je het bij Bol.

9. Een Okay Let’s Go-shirt

We hebben het tot nu toe vooral over Engelstalige memes gehad en internationale grappen en grollen, maar we hebben in Nederland een enorme rijkdom aan internetberoemdheden. De Okay Let’s Go-jongen bijvoorbeeld, die nogal gecharmeerd is van de Breakdance op de kermis. Je kunt hem nu vereeuwigd op een t-shirt kopen bij Amazon.

10. Een This-is-Fine-dog-mok

Iedereen kent zo ongeveer de This is fine-dog wel, die een lekker kopje koffie drinkt bij een vuurzee compleet met gigantische rookwolken. Ideaal dus voor een mok, waardoor we deze lijst afsluiten met een mok van 10 euro bij Ilovemug: helemaal prima!