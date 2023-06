​Meme gekte vertroebelt positieve impact community trading op crypto-adoptie

Meer dan 70 procent van de crypto investeerders gebruikt sociale media als belangrijkste informatiebron voor crypto-gerelateerde informatie. In de zoektocht naar de juiste informatie spelen ook influencers een grote rol. Echter, niet iedere finfluencer heeft het beste voort met zijn community met helaas alle gevolgen van dien. Geen wonder dat de AFM zoekt naar strengere regels voor finfluencers. Een goede zaak, aangezien community trading wat mij betreft een belangrijke rol speelt bij de massa-adoptie van crypto.

Het Gamestopgevoel

Nieuwe, vooral onervaren beleggers in digitale activa beginnen met handelen met als doel snel een vermogen op te bouwen die zij via de traditionele weg niet kunnen vergaren. Zij zoeken via sociale media naar de juiste informatie en vinden aansluiting bij een online community. Hierdoor neemt community trading de laatste jaren dan ook vlucht. Denk bijvoorbeeld aan de Gamestopgekte in 2021, waarbij een groep reddit-gebruikers de strijd aanging met institutionele beleggers en het aandeel 2000 procent steeg. Dit gevoel van wij tegen de wereld en het samen investeren en handelen in (digitale) activa heeft op sociale media een enorme aantrekkingskracht.

Aantrekkingskracht van meme (coins)

De meest duidelijke vorm van community trading in crypto zijn meme coins. Deze crypto-munten zijn sociale tokens die door en voor mensen worden gemaakt. Ze worden onderling, via online communities, aangeprijsd onder groepen mensen met gedeelde interesse of humor. Je ziet dit ook terug aan PEPE, een meme token rondom Pepe the Frog dat in nog geen maand tijd werd gestuwd naar een market cap van bijna 1.5 miljard dollar. Een ander voorbeeld waarbij humor (sarcasme) een belangrijke rol speelt is yougetnothing.eth. Een soort meme-crowfundactie waarbij bezitters van Ethereum hun munten kunnen ‘doneren’, zonder dat ook maar iets voor terug te krijgen. Inmiddels staat de teller namelijk al op zo’n 800.000 ETH met een dagwaarde van anderhalf miljoen dollar.

Pump & Dump staat acceptatie crypto in de weg

Succesvolle meme’s verspreiden zich van Web3 naar Web2-communities, waardoor de aandacht van meer traditionele investeerders wordt getrokken. Meme coins dragen op hun manier dus bij aan het mainstream maken van crypto, maar hebben ook een schaduw kant. Mede op basis van digitale groepsdruk en het gevoel ergens bij te willen horen, vallen nieuwe en onervaren investeerders helaas te vaak ten prooi aan Pump and Dump acties. Hierbij prijzen malafide sociale media gebruikers een hype munt aan om die munt vervolgens tegen hun eigen volgers in te verkopen. Ook komt het voor dat succesvolle meme coins worden gekopieerd met als doel investeerders te rug pullen. Eenmaal slachtoffer blijft de beginennde crypto-belegger gedesillusioneerd achter. Een slechte zaak voor het vertrouwen in de crypto-industrie en het staat wat mij betreft de massale acceptatie van cryptovaluta als investeringsklasse in de weg.

Social trading als veilig alternatief

Digitale activa en haar onderliggende technologieën, zoals Web3, gaan onze toekomst vormgeven. En hier kan, net als bij het ontstaan van het internet en de overgang naar Web2, iedereen op meeliften. Als handelsbeurs maken we deze weg vrij en is het handelen in cryptoderivaten erg toegankelijk. Door bewezen beleggers hun ervaring op een transparante en toegankelijke manier te laten delen, stellen we beginnende investeerders in staat om met serieuze handelaren mee te kijken. Zij kunnen dan zelf de keuze maken welke investeerder goed aansluit op het eigen risicoprpofiel en desgewenst hun acties volgen. Dus geen zoete verhaaltjes of gouden bergen, maar bewezen handelsstrategieën. Op deze manier hoeven beginnende investeerder geen dure, ineffectieve cursussen af te sluiten bij kwaadwillege types en voelen ze zich hopelijk minder geneigd deel te nemen aan de pump en dump acties. Met social trading kan iedereen verantwoord meeprofiteren van de mondiale crypto-adoptie.

[Fotocredits - artrachen © Adobe Stock]