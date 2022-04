​Waarom cryptocurrencies niet meer zullen wegblijven

Soms zetten mensen het weg als een hype, een rage, iets wat maar tijdelijk populair is. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: zijn die er over 20 jaar nog? Veel experts zijn ervan overtuigd dat cryptovaluta zijn gekomen én zullen blijven.



Het lijkt soms alsof iedereen iets met cryptovaluta of NFT’s wil doen. Er wordt veel over gepraat: één tweet van Elon Musk kan zelfs de koers van de bekendste cryptovaluta, Bitcoin, doen kelderen. Of juist stijgen. Cryptovaluta zijn een spannende business, al zullen veel crypto-investeerders zeggen dat dat allemaal echt wel meevalt. In ieder geval is het een tak van sport waar in een korte tijd steeds meer mensen mee zijn begonnen.

18.000 verschillende cryptomunten

Natuurlijk is niet gezegd dat bijvoorbeeld een coin als Dogecoin over 20 jaar nog bestaat, want er zijn heel veel coins. Volgens CoinMarketCap zijn er meer dan 18.000 verschillende cryptomunten en de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bovendien zijn er een aantal coins die hoofdrollen spelen: Bitcoin wordt gezien als digitaal goud (immers is hier maar zoveel van beschikbaar), terwijl Ethereum digitale olie is, mede dankzij de belangrijke rol die het speelt in de decentralisatie van geld en hoe het wordt ingezet om bijvoorbeeld NFT’s aan te schaffen.

Het kopen van cryptocurrency wordt ook steeds makkelijker. Vroeger was de uitleg ingewikkelder: je moet een wallet aanmaken, allerlei dingen programmeren, enzovoort. Tegenwoordig is dat allang niet meer zo en staat het ene na het andere platform op waarop je met een paar klikken al een account hebt gemaakt met wallet en waarmee je je cryptovaluta kunt verhandelen. Dat maakt het voor een veel grote massa toegankelijk en met alle buzz die er nu omheen is, zijn er meer mensen die zich er ook mee bezig zijn gaan houden.

Tegelijkertijd zijn cryptovaluta meer dan ooit een uitvinding die voortkomt uit grote internationale samenwerkingen tussen ontwikkelaars die over heel de wereld zijn gevestigd. Ze kunnen op hun laptop werken waar ze maar wensen en dat maakt het een ontwikkeling die in dat opzicht erg comfortabel is. Je kunt overal ter wereld met crypto bezig zijn, omdat je er maar weinig voor nodig hebt.

De beurs op

Zoveel tractie, dat wekt ook de interesse van investeerders die graag meer geld willen halen uit dit virtuele geld. Er zijn inmiddels zelfs cryptobedrijven op de beurs te vinden, zoals Coinbase Global (COIN). Bitcoin was toen het verscheen in 2009 totaal niks waard, maar als je er nu eentje hebt, dan ben je tienduizenden euro’s rijker. De koers van de munt kan flink fluctueren, maar toch wordt er over het algemeen nog steeds veel ingestapt.

Sterker nog, er zijn experts die zeggen dat de populariteit van crypto ongeveer hetzelfde in zijn werk gaat als de populariteit van het internet. In de jaren ‘90 dachten mensen nog dat het best grappig was, zo’n virtuele encyclopedie. Inmiddels doen we er echter al jaren alles mee. Steeds meer mensen weten crypto te vinden, zoals in de jaren ‘90 steeds meer mensen het internet wisten te vinden.

Bovendien zijn er ook veel grote techbedrijven die bezig zijn met cryptovaluta. Techbedrijven mogen dan rijk en machtig zijn: zij moeten uiteindelijk ook investeringen doen in nieuwe ontwikkelingen die zich uiteindelijk wel zullen uitbetalen. Het feit dat bijvoorbeeld Jack Dorsey van Twitter allerlei applicaties ontwikkelt rondom cryptovaluta, dat Paypal ermee bezig is en Google-moederbedrijf Alphabet een blockchain-divisie opzet, toont aan dat deze bedrijven en mensen die enorm invloedrijk zijn er in geloven.

Banken zien het ook in. Hoewel ABN Amro in hun rapportage schrijft dat het cryptovaluta nu en in de toekomst niet ziet als wettig betaalmiddel, ziet het tokeniseren wel als iets wat in de toekomst alleen maar toeneemt. Ook de CEO van de Back of Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten beaamt dat: ze zijn moeilijk te reguleren én tegelijkertijd zijn ze blijvend. Hij erkent bovendien dat de banken de technologie nog niet helemaal begrijpen. Hij denkt dat crypto wel degelijk een significant deel van het banksysteem zullen worden.

Cryptovaluta

Dit alles wil niet zeggen dat investeren in cryptovaluta altijd een goede, toekomstbestendige keuze is. De verwachting dat van al die tienduizenden verschillende crypto er zeker varianten zijn die verdwijnen en sowieso zit er niet altijd een stijgende lijn in de koers. Het is bijvoorbeeld ook risicovol om te investeren in NFT’s, want wat die nu waard zijn kan elk moment weer totaal anders zijn. Investeer dus alleen met geld dat je kunt missen. Het is ook slim om eerst veel research te doen naar de munten waar je in zou willen investeren en contact te zoeken met mensen die al ervaring hebben met deze munt.

Natuurlijk gaat dat je niet helpen tegen potentiële verliezen of juist aan winst, maar het kan heel waardevol zijn om ruggespraak te hebben. Naast dat het natuurlijk ook gezellig is om met gelijkgestemden te spreken. Waarschijnlijk kunnen jullie lang doorpraten, want de verwachting is dat die crypto echt niet zomaar verdwijnen.

[Fotocredits - artrachen © Adobe Stock]