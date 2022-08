​BeReal is een nieuwe social mediahit: dit zijn de leukste memes

Een social medium dat het echte leven wil laten zien, in plaats van het gepolijste Instagram-leven met zijn perfecte foodfoto’s en gefilterde selfies. BeReal had een paar maanden geleden 2,3 miljoen actieve gebruikers en dat zijn er nu waarschijnlijk nog veel meer. Het is niet alleen populair door zijn functie, maar ook door de cultstatus die het inmiddels heeft verworven. De een na de ander maakt de grappigste memes met BeReal.

BeReal memes

BeReal is een social medium dat je elke dag op een willekeurig moment oproept om een foto te maken, waarna direct daaropvolgend een selfie wordt geschoten. Vaak ben je dus niet per se op een heel spannende plek, waardoor het gros van de foto’s op BeReal vrij saai is. Maar: het is wel écht. Bovendien kun je ook een ‘late’ maken, dat is een BeReal die buiten de korte tijd na de melding wordt gemaakt. Je krijgt dan geen straf, je bent gewoon wat later. Immers verwacht het social medium niet dat je de hele dag op je telefoon zit.