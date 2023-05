Instagram komt nog deze zomer met Twitter-concurrent

Instagram schuurt er al een tijdje tegenaan, onder andere met die soort statusupdates die je kunt zien bij de Direct Messages: het wil in het gat springen dat Twitter door alle veranderingen in de afgelopen tijd heeft laten vallen. Instagram, dat vorige nacht tijdelijk offline was, zou nog deze zomer met een Twitter-concurrent komen.

Twitter-alternatief van Instagram

Het gaat daarbij om een functie waarbij je vooral updates kunt schrijven in tekst en waarbij het niet zozeer om het visuele gaat. Kortom, al je hersenspinsels, al je realisaties over dat zeemeeuwen helemaal niet bestaan, je wanhopige uitroepen over televisieprogramma’s: je kunt ze straks allemaal kwijt op Instagram. Tenminste, ceo Adam Mosseri zegt er nog niets over (meestal komt hij dan wel met een update, die ironisch genoeg vaak op Twitter staat), maar Bloomberg heeft met bronnen gesproken die hiervan zouden weten.

Volgens de geruchten komt Instagram eind juni met de functie. Of eigenlijk: app. Het is namelijk een geheel nieuwe app die naast Instagram bestaat. Enerzijds een opvallende keuze: waarom niet gewoon inbouwen, zoals met andere copycat-dingen zoals Reels ook (zeker niet onverdienstelijk) is gebeurd? Nu heb je straks wéér een app op je telefoon en dat is toch ook wel weer een drempel dan wanneer iets gewoon in de app verschijnt die je al veel gebruikt. Maar anderzijds is Instagram natuurlijk nogal visueel ingesteld en zou dit wel heel andere koek zijn die daar misschien niet zo goed in past. Het gaat ook om best lange teksten die je kunt delen: tot 500 tekens, in plaats van de maximaal 280 tekens die je op Twitter kwijt kunt.