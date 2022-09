Instagram maakt reposten straks een stukje makkelijker

Er komt eindelijk een functie naar Instagram om makkelijker berichten van anderen opnieuw te plaatsen. Regrammen dus. Op dit moment is het nagenoeg niet mogelijk, tenzij iemand je in een post heeft getagd. Ook kun je apps buiten Instagram gebruiken om alsnog op Instagram iets te reposten. Straks is dat klaar: Instagram zegt dat het met een repostfunctie komt.

Er komt nog iets nieuws bij die optie om Instagram-berichten te reposten. Zo komt er een nieuw tabblad binnen het social medium speciaal om die reposts te bekijken. Het lijkt er overigens op dat Instagram het inderdaad reposts wil gaan noemen, en helaas geen regrams. Gemiste kans, als je het ons vraagt, maar wie weet is het stiekem toch nog een werktitel. In ieder geval heb je straks dus een tabblad waarop je al die reposts ziet, direct naast het tabblad voor berichten, Reels en foto’s waarin anderen je hebben getagd.

Tegen TechCrunch zegt het: “We kijken naar de optie om berichten uit de Feed opnieuw te laten delen. Zo krijgen de originele makers de eer voor hun werk.” Het gaat dus niet zozeer om de Stories, waarbij het al wat makkelijker was om te reposten, maar om de gewone posts. De functie is al erg ver en hij zal dan ook binnenkort al worden getest onder een eerste groep gebruikers.

Instagram

Eindelijk dus ere wie ere toekomt, want je hoeft nu geen screenshots meer te maken van de posts van anderen, waarbij het vermelden van wie die originele post kwam vaak wordt vergeten. Door te reposten kunnen mensen makkelijker op het profiel komen van de originele plaatser. Erg positief. Zo positief, dat Instagram niet alleen is met die functie. Ook TikTok zou zoiets in de maak hebben. Echter staan die straks alleen op de For You-pagina van je vrienden, in plaats van op je eigen profiel. Ook heb je er geen tabblad vol mee, zoals Instagram wel van plan is.

Het lijkt erop dat Instagram een wit voetje wil halen bij zijn gebruikers, juist door iets te doen wat invloed heeft op de posts. Laatst had Instagram de tijdlijnberichten namelijk aangepast bij een grote groep, om de vierkante foto’s te veranderen naar langgerekte foto’s. Iets wat het platform niet in dank werd afgenomen. Het zou te veel op TikTok willen lijken. Hoewel TikTok inderdaad ook aan deze functie werkt, lijkt Instagram hier wel een originelere positie in te nemen en dat is positief.