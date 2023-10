​Gebruikte Disney een AI-bot om de Loki-poster te maken?

Het tweede seizoen van de Disney+-serie Loki is van start en als we op het eerste af mogen gaan, dan wordt het weer een feestje van humor, gekke gesprekken en een hoofdpersonage dat op allerlei plekken nodig is. Tegelijk. En dan het liefst gisteren. Loki is een fijne, uit de pas lopende serie, maar helaas lijkt de promotieposter ook wat uit de pas te lopen, en dan niet op de juiste manier. Er is veel kritiek gekomen op de poster, omdat wordt gedacht dat deze met AI is gemaakt.

Madly disappointed they're using AI generated imagery to promote Loki. https://t.co/SFhWpQfWE7

Illustrator Katria Raden plaatste op X de bevindingen. Het gaat daarbij niet om het gezicht van Loki-acteur Tom Hiddleston, maar om de klok in de achtergrond. Wat gebeurt daar met die nummers op de klok? Dat zijn helemaal geen nummers meer, maar rare skriebels die we vooral kennen van AI-afbeeldingen. Het is een veelgeziene aanwijzing voor het gebruik van AI. Ook lijken de figuren die om Loki’s hoofd heen rennen met AI te zijn gemaakt, omdat ze er niet heel goed uitzien. Ze kunnen een punt hebben, maar tegelijkertijd komt dit uit de soms realiteitsvervormende reeks die Marvel heet: weten we Dr Strange nog?

Het voelt een beetje dubbel: enerzijds zijn we allemaal bezig met AI-chatbots, generatieve AI-kunst en de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie ons brengt. Anderzijds worden er steeds vaker bedrijven op de schandpaal genageld om het eventuele gebruik van die AI. Dat komt in dit geval bijvoorbeeld omdat Disney een van de rijkste bedrijven ter wereld is: het kan de beste designers betalen, waarom zou je dit dan aan een AI-programmaatje overlaten? En dan is er ook nog de discussie dat bijvoorbeeld Dall-E , een bekende AI-beeldgenerator, getraind is op het werk van kunstenaars die daar helemaal geen toestemming voor hebben verleend. Dus ja, het voelt voor sommigen alsof Disney het brood uit de mond van de creatieven op aarde steelt.

Here's the AI generated stock image found in the promo. I'm not sure this makes the situation much better, they should be vetting this. And I turned off the replies bc I started getting silly comments I'm under no obligation to platform https://t.co/yihAoNF5iz

AI-gegenereerd beeld van Disney

Echter lijkt het beeld sowieso niet van een Marvel- of Disney-artiest te komen, maar gewoon van Shutterstock. De maker van dit Shutterstock-beeld heeft echter meer kunst op het platform gezet dat sterk lijkt op AI-gegenereerde kunst. Het kan dus ook nog een probleem worden tussen Disney en Shutterstock, en dan ook weer tussen Shutterstock en de uploader van het beeld. Het afbeeldingenplatform heeft een duidelijk beleid tegen AI-gegenereerde content. Dus ja, misschien is de pijn wel dubbel zo groot.

Raden voelt het in ieder geval wel: “Het licenseren van foto’s en illustraties op stock-websites is een manier voor hardwerkende artiesten om geld te verdienen. Ik denk dat hun plek in laten nemen door gegenereerde afbeeldingen die zijn gemaakt met tech die artiesten exploiteert en het brood uit hun mond steelt niet per se meer of minder ethisch onverantwoord is als Disney die zijn eigen medewerkers vervangt.

Dit kan nog een interessante discussie teweegbrengen over kunstmatige intelligentie, want juist nu zulke grote bedrijven betrokken zijn, kan dit waarschijnlijk niet zomaar in de doofpot worden gestoken. Aan de andere kant: met Loki aan boord weet je natuurlijk maar nooit wat er gaat gebeuren.