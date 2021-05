​Wat we kunnen verwachten van Loki op Disney+

Disney is al flink aan het hypen: Loki komt eraan. De serie gebaseerd op de semi-slechte broer van Thor verschijnt op 9 juni. Dit is wat we tot nu toe over Loki op Disney+ weten. Ook vind je in dit artikel de trailers en fragmenten die er tot nu toe van Loki zijn verschenen.

Marvel Cinematic Universe Het toffe aan de Marvel-series van Disney is dat wederom dezelfde acteurs terugkomen in dezelfde rollen, hierdoor passen de series prachtig binnen het Marvel Cinematic Universe. Dat zal je ook zien in Loki, gespeeld door het acteertalent Tom Hiddleston. Loki is enorm populair, niet alleen door zijn nogal beroemde broer (Thor), maar ook omdat hij zowel vriend als vijand speelt in de populairste filmfranchise van de wereld.

Hoewel Loki enorm bekend is, is het niet per se logisch dat juist hij een eigen serie krijgt. We moeten namelijk niet vergeten dat de beste man is overleden in Avengers: Infinity War. Nu krijgt hij zijn eigen serie. Dat komt omdat deze reeks zich in een eerdere tijd afspeelt. Een tijd waarin Loki nog lekker evil is en van alles verpest waarna hij de Time Variance Authority (TVA) op zijn dak krijgt. Mobius van TVA wordt gespeeld door Owen Wilson, maar ook Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw en Wunmi Mosaku hebben een rol in deze serie. Loki past perfect binnen de gebeurtenissen in een andere Disney+-release, namelijk de film Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Loki Loki belooft als serie zelf ook een kleine ‘multiverse of madness’ te zijn, want de maker van de serie is niemand minder dan Michael Waldron, bekend van Rick and Morty. Regisseur is Kate Herron van Sex Education. Bovendien draait het om wat Loki allemaal doet met de Tesseract, wat sowieso betekent dat er gekke dingen staan te gebeuren. Verder is eigenlijk nog weinig losgelaten over de nieuwe Marvel-serie. Als WandaVision en Falcon and the Winter Soldier ons iets hebben geleerd, dan is het wel dat je nooit helemaal weet wat je kunt verwachten met Marvel-series. Naast uiteraard een heleboel verrassingen en een plottwist hier en daar.

In de nieuwste trailer van Loki, Doing Great, zien we hoe de broer van Thor uit een vliegtuig springt. Verder blijft het wat vaag, maar dat is natuurlijk expres: alles om maar te zorgen dat we op 9 juni allemaal klaar zitten om op Disney+ het eindresultaat te zien. Let op: het is een vrij korte serie: je krijgt op 9, 16, 23 en 30 juni een aflevering, plus op 7 en 14 juli. Na zes afleveringen is het dan weer klaar.