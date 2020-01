​Marvel's filmuniversum krijgt eerste transgender-personage

Het Marvel Cinematic Universe (MCU), wat alle Marvel-blockbusters van ongeveer de laatste tien jaar beslaat, mist op dit moment representatie van LGBT. Het is iets waar Marvel volgens Feige wel ambitie in heeft, zei hij toen een student van de New York Film Academy hem vroeg of we meer inclusiviteit in films mogen verwachten.

Marvel filmbaas Kevin Feige heeft bevestigd dat er op dit moment een Marvel-film wordt opgenomen waarin een transgender-personage te zien is. We weten niet of het om een superheld gaat of een bijrol, maar het feit dat er tenminste ontwikkeling is, is een goed teken.

Het is nog onbekend in welke film dat zal zijn. Dit jaar zijn de eerste films uit het Marvel Cinematic Universe Black Widow (mei) en The Eternals (november). Het is het begin van de vierde fase van het MCU. The Eternals schijnt ook het eerste personage te bevatten in een Marvel-film, die openlijk homo is: hij is getrouwd met een man. Er is al eerder een homo het Marvel-filmuniversum binnengestapt: Joe Russo speelt in het vorig jaar verschenen Avengers: Endgame een homoman die rouwt in therapie. Echter was dat geen essentieel personage voor het filmverhaal.

Disney+ dit jaar twee Marvel-series

Er is meer Marvel-nieuws te melden, want waar WandaVision voor Disney+ eigenlijk pas zou komen in 2021, is dit nu iets naar voren gehaald. Hierin volgen we Scarlet Witch en Vision, bekend uit onder andere Avengers. Wanneer we de serie precies kunnen verwachten, dat is nog onbekend. Er komt dit jaar ook nog een andere Marvel-serie naar de streamingdienst, namelijk Falcon and the Winter Soldier, een soort spin-off van Captain America.

Het is niet toevallig dat dit nieuws nu bekend wordt gemaakt: het eerste seizoen van het populaire The Mandalorian op Disney+ is nu voorbij, waardoor het erop lijkt dat Disney wil laten zien dat er genoeg redenen zijn om geabonneerd te blijven op de dienst. In de eerste 24 uur na de livegang van Disney+ wist het al 10 miljoen abonnees te trekken, maar inmiddels is The Mandalorian’s Baby Yoda in populariteit alweer ingehaald door Netflix’ The Witcher.