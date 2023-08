Disney+ verliest mega-aantal abonnees: niet om wat je denkt

Disney heeft in een heel korte tijd een heleboel abonnees verloren op Disney+. In het tweede kwartaal van 2023 zijn er 12,5 miljoen abonnees opgestapt in één land alleen. Het komt niet omdat mensen de Marvel- en Star Wars-series niet kunnen waarderen, maar omdat er geen cricket meer te zien is.

Flink verlies voor Disney+ Het is eigenlijk een combinatie van twee dingen die allebei niet met de content te maken hebben die wij kennen van Disney: enerzijds was het het besluit van de Mouse House om de rechten om de populaire sport cricket uit te zenden te staken, anderzijds was het het niet kopen van een licentie voor HBO waardoor er echt vooral Disney-content overbleef. Het bleek voor 12,5 miljoen mensen in India alleen al niet genoeg. Ook in andere landen heeft Disney+ aan terrein verloren. In de Verenigde Staten en Canada kon Disney gedag zeggen tegen 300.000 abonnees. In andere delen van de wereld boerden Mickey en zijn vrienden beter: er kwamen elders 300.000 abonnees bij. Maar ja, de vraag is hoe dat de komende tijd zal zijn, want met de stakingen in Hollywood kan het zomaar zijn dat er ook op Disney+ (en in de bioscoop) erg weinig content te zien is in de toekomst. Dat Disney daarbij ook nog heel hoog inzet op AI, zal stakende acteurs ook eerder tegen de haren inwrijven dan mee.

146,1 miljoen abonnees Disney+ telt momenteel 146,1 miljoen abonnees en Disney in totaal boekte een 4 procent hogere omzet in het tweede kwartaal van maar liefst 22,3 miljard dollar. Er is ook verlies: netto verloor het bedrijf 460 miljoen dollar. Het bedrijf onderneemt dan ook veel stappen om meer geld te verdienen en volgt daarin andere streamingdiensten. Zo speelt het het met het idee om wachtwoord delen aan banden te leggen zoals Netflix, en wil het zijn eigen series uitlenen aan andere streamingdiensten zoals HBO Max (waardoor Insecure nu op Netflix te zien is). Ook gooide het in de Verenigde Staten zijn prijzen vast omhoog. In Europa lijken we daar nog geen last van te hebben: daar lanceert op 1 november juist een goedkoper abonnement. Voor 5,99 euro per maand kun je dan Disney+ kijken met advertenties. Dit jaar belooft qua content nog wel tof te worden trouwens: sowieso komt de serie Ahsoka eraan, The Little Mermaid (2023), nieuwe afleveringen van Only Murders in the Building, nieuwe afleveringen van Futurama en een nieuw seizoen van Loki, waarop hoog wordt ingezet. Ook komt er nog een nieuwe serie aan: Echo, dat zich afspeelt in het cinematic universe van Marvel.