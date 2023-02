Zijn Disney+-series straks niet meer alleen op Disney+ te zien?

Disney+ wil misschien films en series aan andere streamingdiensten gaan verkopen. Het zou een flinke ommezwaai zijn in de manier van werken, want het had juist toen het startte alle Disney-films en -series van Netflix afgehaald. Bovendien betekent het dat andere streamingdiensten daardoor aantrekkelijker worden en een abonnement op Disney+ iets minder hard nodig.

Het is een interessante keuze, want Disney wil meer geld verdienen aan zijn producties . Dat impliceert dat het iets minder geld wil verdienen aan zijn streamingdienst. Als Avengers: End Game en een serie als Only Murders in the Building ineens op HBO Max of Amazon Prime Video te zien zijn, waarom zou je dan nog een abonnement op Disney+ nemen?

Disney+ is het thuishonk van alles wat met Star Wars, Marvel, Disney, Pixar en Hulu te maken heeft. Als je een Star Wars-film op een streamingdienst wil kijken, dan is er maar één dienst waar je naartoe kunt. Tenminste, tot nu toe. Disney overweegt die manier van werken aan te passen.

Disney-films op andere streamingdiensten

Bloomberg zegt dat Disney heeft gezien dat het met de streamingdiensten niet zo lekker loopt als gewenst en dat het daarom kiest voor een verandering in zijn strategie. Het zag een verlies van 1,5 miljard in het derde kwartaal van 2022 en dat is inderdaad erg pittig. Maar goed, er waren datzelfde kwartaal ook 12 miljoen nieuwe abonnees aangeschoven, dus het is niet alsof mensen de dienst niet weten te vinden. Tegelijkertijd heeft Disney nu een nieuwe directeur: Bob Chapek is nu vertrokken -door die resultaten-, waardoor Bob Iger terugkeerde. Hij denkt blijkbaar heel anders over die exclusiviteit die Disney+ eerst juist nastreefde.

Disney zelf wil er niet op reageren, maar we zijn wel erg benieuwd hoe Disney het precies wil aanpakken. Kun je straks bijvoorbeeld alle Star Wars-films op een andere streamingdienst zien, of verkoopt Disney alleen de licentie van 1 van die films en moet je voor de rest alsnog een abonnement op Disney+ nemen? Het is niet te hopen, al zou het wel slim zijn. We zijn ook benieuwd hoe het bedrijf het aanpakt met series die helemaal nieuw zijn. Ze zullen vast niet een Mandalorian seizoen 3 ‘weggeven’. Maar misschien juist wel het eerste seizoen, zodat je voor meer alsnog naar Disney+ moet gaan. Tegelijkertijd is het de vraag of andere streamingdiensten er dan wel interesse in hebben.