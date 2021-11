​Disney Day: een heleboel nieuwe content voor Disney+

Dopesick

Er werden niet alleen nieuwe aankondigingen gedaan voor Disney+, de dag ging ook gepaard met een heleboel releases op deze specifieke dag: een nieuwe dramaserie met Michael Keaton genaamd Dopesick, de film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, een documentairy over Billie Eilish en de grappige avonturenfilm Jungle Cruise. Een oude release die wel heel welkom is en ook sinds vandaag op de streamingdienst staat, dat is de half live action, half tekenfilm Enchanted. Daarnaast is er een gehele nieuwe serie shorts genaamd Olaf Presents.

Vanaf 24 november start Hawkeye, dan is er ook nog The Last Duel van Ridley Scott op 1 december, de kleurrijke animatiefilm Encanto op 24 december en dan The Rescue van National Geographic op 3 december. Het dystopische verhaal Anna verschijnt in november en The Big Leap komt op 1 december uit, met op 22 december The Wonder Years. Dan is er ook nog Derek Delgaudio’s In & Of Itself wat op 31 december op de streamingdienst staat.