10 films en series die Disney+ nog altijd de moeite waard maken

Disney+ heeft als grote plus dat het allerlei oude Disney-klassiekers en ongeveer alle Pixar-films die ooit zijn gemaakt aanbiedt. Morgen is het precies drie jaar geleden dat de streamingdienst in Nederland neerstreek en we als eerste land ter wereld konden snuffelen aan alles wat the Mouse House bracht. Hoe is dat drie jaar later? Disney+ is nog steeds erg goed, getuige de films en series die we nu gaan noemen.

1. Olaf presenteert

Eén van de sterkste kanten aan Disney+ is natuurlijk dat het exclusief de content van heel geliefde merken heeft: Disney, Star Wars, Pixar, Marvel en National Geographic. Maar, hoe vaak ga je Belle en het Beest kijken? Als je de schrijver van dit artikel bent, heel vaak, maar de gemiddelde persoon doet dat misschien niet zo snel. En daar komt de Disney-magie om de hoek kijken: het biedt enorm veel extra’s bij allerlei grote films. Onze favoriet is verreweg Olaf Presenteert, die soelaas biedt voor ouders die het helemaal zat zijn dat hun kinderen alleen maar Frozen op repeat willen (en die gewoon willen lachen). Het is ontzettend grappig: Olaf vertelt in razend tempo bekende Disney-films na en het is zo goed geschreven: echt even kijken.