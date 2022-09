​Wordt Hulu binnenkort aan Disney Plus toegevoegd?

De ceo van Disney ziet het helemaal zitten dat Hulu straks helemaal van Disney wordt. De kans is daarbij groot dat de streamingdienst wordt geïntegreerd in Disney+. Hiermee zou Disney zich in één keer naar grootste streamingdienst ter wereld kunnen boksen.

Hulu

Op dit moment is Hulu nog niet voor de volle honderd procent van Disney, maar het entertainmentbedrijf is van plan om Comcast uit te kopen. Als dat lukt heeft het ineens een heel grote streamingdienst extra tot zijn beschikking, die het waarschijnlijk integreert in Disney Plus. Op dit moment kun je overigens ook al programma’s van Hulu op Disney+ zien, zoals Only Murders in the Building en Pam & Tommy.

Disney hoopt in 2024 volledig baas te zijn over Hulu. Het is geen goedkope aankoop: Comcast zegt dat Hulu op dit moment wel 70 miljard dollar waard is. Dat is een flink bedrag, maar als er een bedrijf is dat dat moet kunnen ophoesten, dan is het Disney wel. Het hoeft trouwens niet per se Hulu te integreren in Disney+: het kan er ook voor kiezen om ze naast elkaar te laten bestaan en er een soort bundel van te maken waarop je je dan kunt abonneren.