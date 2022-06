Vierkante ogen: streamingdienst SkyShowtime komt naar Nederland

Zie je door de streamingdiensten je televisie nog? Het is sinds HBO Max en ViaPlay er in maart bijkwamen wel erg druk op de Nederlandse streamingmarkt. Tel je mee? Netflix, HBO Max, Disney+, Discovery Plus, KIJK, NLZiet, Cinetree, Cinemember, Apple TV+, ViaPlay, Amazon Prime Video, NPO Plus, Hayu en Videoland. Nu komt daar dus SkyShowtime bij.

Viacom en Comcast Een beetje een vreemde naam, omdat Sky en Showtime eerst apart van elkaar bestonden. Het wordt zelfs nog ingewikkelder, want Sky en Showtime behoren tot ViacomCBS en Comcast. Echter hebben die in de Verenigde Staten geen SkyShowtime als streamingdienst, maar Paramount+ en Peacock. Nu zijn dat wel twee streamingdiensten die we in Nederland nog missen, maar wat daarvan precies overblijft als ze in de vorm van SkyShowtime worden gegoten, dat is nog afwachten. De kans is groot dat het aanbod van ViacomCBS en Comcast samen de basis vormt voor de nieuwe streamingdienst. Als dat klopt, dan kun je iconische films op het platform verwachten, zoals Top Gun, The Godfather, Jaws en Jurassic Park. Ook een serie als Star Trek behoort tot het aanbod. Zeker interessant, maar het is de vraag welke nieuwe content het dan te bieden heeft, of het ook gaat voor Nederlandse content en of er ook SkyShowtime Originals komen.

SkyShowtime Er wordt gehoopt op content van Viacom en Comcast, want dat zijn in Nederland de zenders Comedy Central, Spyke en MTV. In Amerika zit daar ook nog NBC, Bravo, Syfy en E! bij. Deze zenders doen het erg goed en bieden een grote verscheidenheid aan genres. MTV heeft zijn realityshows zoals Teen Mom en Ex on the Beach (al is die laatste ook op Videoland te zien), Comedy Central heeft bijvoorbeeld Young Sheldon en The Roast. Series als The Office, CSI en Two and a Half Men zijn straks dus mogelijk streambaar. Hoe zou SkyShowtime het aanpakken? Gaat het voor een goedkoop abonnement met commercials of reclames, of gaat het juist richting Netflix waar je sowieso meer dan een tientje per maand aan kwijt bent? Misschien kiest het wel voor een diepe aanbieding om klanten te trekken, zoals HBO Max deed met zijn ‘voor altijd de helft betalen’-actie als je in maart abonnee werd van de streamingdienst.

Streamingdienstoorlog Er is namelijk een soort streamingdienstoorlog gaande. Elke aanbieder moet vechten om abonnees. Zelfs Netflix moest de afgelopen periode afsluiten met een achteruitgang in het aantal abonnees: iets dat het in tien jaar niet was overkomen. Er wordt dan ook flink gezocht naar manieren om geld te verdienen, want geld betekent niet alleen winst, het betekent ook dat er nieuwe Originals kunnen worden gemaakt. Die Originals zijn belangrijk, omdat het vaak de exclusieve publiekstrekkers zijn waardoor mensen lid worden van een streamingdienst. Denk aan Squid Game op Netflix of Mocro Maffia op Videoland. In Nederland hebben veel huishoudens wel meer dan één streamingdienst. Waar het voor veel families begon met Netflix, is daar al gauw een Disney+ of een Amazon Prime Video bijgekomen. Er zijn mensen die elke maand wisselen, weer even ‘bijkijken’ en de maand erna weer een andere streamingdienst op die manier weer up-to-date kijken, maar er zijn ook veel mensen die het gemak van een streamingabonnement wel prettig vinden, ondanks dat je het elke maand aan en uit kan zetten. Maar nu dat steeds meer diensten worden, lijkt het erop dat steeds meer mensen zullen gaan streamingdiensthoppen. Als de content er tenminste goed genoeg voor is… De verwachting is dat SkyShowtime in de herfst online gaat in ons land, naast nog negentien andere Europese landen.