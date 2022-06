Netflix bevestigt Squid Game seizoen 2: dit willen we zien

We hebben natuurlijk vooral in de laatste afleveringen van Squid Game veel geleerd over hoe het spel werkt en wat er allemaal achter schuilgaat, dus het zou tof zijn als het tweede seizoen van Squid Game er net even een andere draai aan geeft. Juist omdat Squid Game zo’n hit is, hebben we behoefte aan net even een kleine tweak hier en daar om een nieuw seizoen fris te houden. Games worden ook doorontwikkeld en voorzien van downloadbare content, waarom zou Squid Game dat ook niet doen?

Netflix kondigt Squid Game seizoen 2 aan. We wisten het al een beetje van de maker van Squid Game , Hwang Dong-Hyuk, maar bevestiging van de streamingdienst is fijn. Het kon ook haast niet anders, want deze serie is zo extreem populair dat Netflix er bijna wel een gevolg aan moet geven.

We schijnen in het nieuwe seizoen kennis te maken met het vriendje van Young-hee. Young-hee is de gezellige Annemaria-Koekoek-pop die een liedje zingt, zich omdraait en iedereen die beweegt doodt. Of haar vriendje net zo meedogenloos is, de verwachting is van wel, maar wat hij precies voor de deelnemers in petto heeft is op dit moment nog onbekend. Het is in ieder geval te hopen dat de maker put uit nieuwe spelletjes, of simpelweg andere oude Koreaanse kinderspelletjes om ons weer aflevering na aflevering hooked te maken.

We hebben wel alles geleerd over Front Man, de grote man achter Squid Game, maar hoe zit het eigenlijk met die andere gemaskerde mannen? Die rijke Amerikanen die wel genoten van dit heftige spel waarin de ene na de andere Koreaan het veld moet ruimen. We weten eigenlijk weinig van ze en hoewel dat enerzijds bijdraagt aan het mysterie en het sfeertje, is het ook wel interessant om iets van hun leven te zien. Het menselijk brein vraagt zich toch af: hoe ben je zo geworden? Hopelijk is hier ruimte voor in het tweede seizoen.

Zoals iemand op Twitter al grapte: logisch dat Netflix aankondigt dat Front Man en Gi-Hun terugkomen, want de rest is allemaal dood. We hebben Gi-hun natuurlijk leren kennen op een moment in zijn leven waar hij niet bepaald trots op mag zijn: stelen van oude vrouwen, gokken: hij leefde geen waardig leven. Na die eerste Squid Game hopen we dat hij iets heeft geleerd en dat we nu een veranderde Gi-hun zien. Of zou hij juist weer moeten meedoen, omdat hij toch niet kan leren van zijn fouten?

Nieuwe personages om te leren kennen

In het eerste seizoen Squid Game hebben we zeker meer geleerd over veel personages, maar lang niet allemaal. Eén ding is zeker, in dit nieuwe seizoen Squid Game leren we weer veel nieuwe mensen kennen, waarvan we hopelijk stuk voor stuk per aflevering meer te weten komen. Wat zijn hun problemen? Hoe voelen ze zich? Wie waren zij voor ze in het spel terecht kwamen? We kunnen niet wachten!

We moeten echter wel even wachten, want de kans is groot dat we het vervolg op deze Netflix-klapper pas eind 2023 of zelfs begin 2024 gaan zien.