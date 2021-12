​Komt er een derde seizoen van Squid Game?

We hebben net een paar maanden geleden het eerste seizoen van Squid Game gezien, maar nu blijkt er niet alleen een tweede, maar ook een derde seizoen van de Koreaanse ultrahit te komen. Netflix en regisseur Hwang Dong-hyuk hebben gesprekken over beide seizoenen.

Squid Game Het was al groot nieuws dat er waarschijnlijk een tweede seizoen zou komen, maar nu blijkt dat er ook al wordt gesproken over een derde seizoen. Dat is niet alleen goed nieuws voor Squid Game-fans die maar geen genoeg kunnen krijgen van de serie, het is waarschijnlijk ook goed nieuws voor de kwaliteit van de serie. Dat er nu al twee seizoenen op de rol zouden staan, betekent namelijk waarschijnlijk dat de seizoenen beter in elkaar kunnen worden vervlochten. Kortom, Hwang kan een uitgebreider verhaal vertellen als hij weet dat hij nog twee keer 9 afleveringen kan maken. Tenminste, dat is als we ervan uitgaan dat hij hetzelfde aantal afleveringen per seizoen maakt als het eerste seizoen.

Netflix-hit Squid Game is een van de grootste Netflix-hits allertijden. In de eerste 28 dagen na release is de serie al 1,6 miljard uur gekeken. De Koreaanse serie verscheen in september op het platform en werd al gauw de meest gekeken serie. Daarnaast is het een reeks die zich goed laat doorvertalen naar andere platforms. Op TikTok kun je bijvoorbeeld allerlei filmpjes vinden van mensen die spelletjes uit de serie nadoen, terwijl je ook op internet recepten kunt vinden voor de koekjes uit de koekchallenge in de serie. Het idee van Squid Game is dat er een groep mensen die problemen heeft met geld, een gigantisch geldbedrag kunnen winnen door mee te doen aan spelletjes. Ze hoeven maar zes spellen te doen en de regels zijn simpel. Je mag niet het spel verlaten en er mag alleen gestopt worden als de meerderheid van de mensen hiervoor kiest. Wat er echter niet bij wordt verteld, dat is dat mensen die het spel niet kunnen winnen op vrij brute wijze worden omgelegd.

Hwang Dong-hyuk Hwang Dong-hyuk heeft al gezegd dat hij graag zou zien dat hoofdrolspeler Lee Jung-jae er weer inzit. Of hij echter ook de man is waar het allemaal om draait, net als het eerste seizoen, dat moeten we nog zien. Er zijn aan de andere kant weinig mensen over, dus er kan ook worden gekozen om het tweede seizoen over een heel nieuw personage te laten gaan. In ieder geval wordt er gehoopt op nieuwe, gekke spellen, die allemaal gebaseerd zijn op kinderspelletjes, maar dan met een zieke twist zoals we hebben gezien in dat veelbesproken eerste seizoen Squid Game.