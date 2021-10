Netflix presenteert sterke cijfers dankzij Squid Game

Het derde kwartaal van 2021 zit erop en streamingdienst Netflix heeft de kwartaalcijfers gepresenteerd. Hoewel je zou denken dat de wereld van steamingdiensten misschien behoorlijk is verzadigd, wist Netflix in Q3 veel nieuwe abonnees aan zich te binden. En dat heeft vooral te maken met het succes van de Zuid-Koreaanse serie Squid Game . Er kwamen maar liefst 4,4 miljoen nieuwe abonnees bij, een groot deel daarvan komt uit een Aziatisch land. In totaal heeft Netflix nu 214 miljoen abonnees.

Naast Squid Game, de serie die alle records op de streamingdienst heeft verbroken, waren er nog andere successen. Seizoen 5 van La Casa de Papel bijvoorbeeld en seizoen 3 van Sex Education. Daarnaast werd de dramaserie Maid gelanceerd, al was dat eigenlijk net na afloop van het derde kwartaal. Daarover heeft Neflix wel hoge verwachtingen en dat is niet geheel onterecht. De serie wordt namelijk overladen met lovende kritieken. Ze hopen dat 67 miljoen huishoudens de serie in oktober gaan bekijken. Squid Game werd door 142 miljoen huishoudens bekeken in de eerste vier weken. Indrukwekkende cijfers waarvan Netflix zelf ook onder de indruk is. Het werd de nummer 1 best bekeken serie in 94 landen.

Kritiek op Netflix

Het nieuws over Netflix was de afgelopen tijd niet alleen maar positief. Zo kondigde de streamingdienst onlangs ineens een forse prijsverhoging aan. Later werd dit gecommuniceerd als 'foutje' en bleek de prijsstijging een stuk lager te zijn. Er kwam een storm van kritiek op gang. Niet gek, want in de eerste aankondiging zou het gaan om een prijsstijging van 27 procent. Een behoorlijk forse verhoging.

Nog meer ophef kwam vorige week over komiek Dave Chapelle. In de Netflix-show van hem worden grappen gemaakt over transgender personen en die vielen niet bij iedereen in goede aarde. Zelfs de medewerkers van de streamingdienst begonnen te klagen.Uiteindelijk volgde een mild excuus van topman Ted Sarandos. Er had 'anders gecommuniceerd' moeten worden, maar schaart tegelijkertijd het optreden van Chapelle onder 'creatieve vrijheiud en artistieke expressie'.

De concurrentie van andere streamingdiensten is ondertussen groot: Disney+, HBO Max en Apple+ blijven nieuwe abonnees binnenharken. We zijn benieuwd of Netflix nog lang marktleider weet te blijven.