SkyShowTime komt naar Nederland, dit is wat dat inhoudt

Er komt een nieuwe streamingdienst naar Nederland. SkyShowTime zijn bekende merken in de Verenigde Staten, maar voor ons zijn ze vrij nieuw. De nieuwe streamingdienst is een samenwerking tussen twee grote mediabedrijven: Paramount en Comcast. Wat kun je verwachten van deze streamingdienst, die nog dit jaar in Nederland verschijnt?

Halo, Star Trek Discovery, Top Gun, Jurassic Park, The Office, CSI, Two and a Half Men, South Park, NCIS, Frasier, Criminal Minds, Verschrikkelijke Ikke: het zijn slechts enkele van de films en series die je op SkyShowTime mag verwachten. De acht studio’s die zich in deze dienst verenigen zijn Universal, DreamWorks, Peacock, Sky Studios, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures en Nickelodeon. Peacock en Paramount+ zijn eigenlijk geen studios, maar streamingdiensten. Streamingdiensten waarvan we al een keer hebben uitgesproken dat die helemaal niet zouden misstaan in Nederland: nu krijgen we ze allebei tegelijk.

SkyShowTime is een veelbelovende streamingdienst, omdat er enorm grote merken achter schuilgaan. De dienst bevat acht grote studio’s die zijn gaan samenwerken om een streamingdienst te starten. Immers begeven we ons nog steeds middenin een streamingoorlog. Met Netflix gaat het niet zo lekker, met Disney+ juist wel en steeds meer gezinnen knippen de kabel door en kiezen ervoor om meerdere streamingdiensten te gebruiken. Het is zeker nu HBO Max en Discovery+ samengaan spannend hoe dit veld zich verder zal ontwikkelen, maar één ding is zeker: er is keuze genoeg.

MTV en Comedy Central

Deze studios hebben onder andere televisiezenders als MTV, Comedy Central, Syfy, Bravo, NBC en MSNBC onder zich. Dat betekent dat je misschien straks de programma’s van MTV hier ziet, zoals Teen Mom, Ex on the Beach, et cetera. We zijn dan ook benieuwd wat het betekent voor de samenwerking die streamingdienst Videoland met de voormalig muziekzender heeft, want op dit moment delen zij veel content. Aan de andere kant is er ook veel andere content die je straks waarschijnlijk alleen op deze streamingdienst treft, ook al kun je die nu al kijken op andere streamers. Denk aan The Office en NCIS, die beide op Amazon Prime Video staan.

SkyShowTime is waarschijnlijk vanaf 15 september beschikbaar: in Nederland, maar dat kan ook later dit jaar worden. Er is vooralsnog voor België geen lanceerkader bekend. Ook is het nog onbekend wat de dienst gaat kosten, maar er wordt een prijs van minimaal 10 euro verwacht. Al kan er natuurlijk nog een ander type abonnement bijkomen, zoals een goedkoper abonnement waarbij je wel advertenties krijgt voorgeschoteld. Waarschijnlijk is het niet, zeker niet meteen bij de lancering, maar er zijn meerdere streamingdiensten met dit soort alternatieve abonnementsvormen bezig, waardoor het zeker niet ondenkbaar is.