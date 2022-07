Amazon Prime gaat er ook echt uitzien als een streamingdienst

Recent schreven we al wat er zoal beter kan aan Amazon Prime , de abonnementsdienst van winkelplatform Amazon, waarmee je onder andere goede deals hebt en gratis of snelle bezorging van je aankoop. Deel van dat 3 euro per maand kostende abonnement is Amazon Prime Video. Het is een extraatje binnen een abonnement dat toch al niet zo heel duur is. Dus je zou van mening kunnen zijn dat die streamingdienst dan niet op en top hoeft te zijn zoals het duurdere Netflix of Disney+.

Amazon Prime Video gaat op de schop. De streamingdienst wordt in een nieuw jasje gestoken. Gelukkig maar, want van alle streamingdiensten was dit toch altijd een wat vreemde eend in de bijt.

Amazon: geld genoeg

Tegelijkertijd weten we allemaal hoe machtig en rijk Amazon is. In het eerste kwartaal van dit jaar alleen al zette Amazon 116,4 miljard dollar om. Het maakte overigens wel verlies, maar dat kwam vooral door geld te steken in autofabrikant Rivian. Amazon boert goed, zo kunnen we zien aan wat de grote man achter het bedrijf, Jeff Bezos, zich zoal kan bekostigen. Er was zelfs een petitie om deze rijke man de Mona Lisa te laten opeten.

Kortom, dat lelijke, houtje-touwtje-achtige uiterlijk van Amazon Prime Video mag best eens op de schop. Series zoals The Grand Tour (met de ex-Top Gear-mannen) en het nieuwe paradepaardje The Terminal List zijn ook niet goedkoop om te maken en dat lukt ook goed. Gelukkig heeft Amazon na jaren besloten dat het inderdaad tijd is voor die aanpassing. Amazon Prime Video gaat ten eerste van wit naar zwart en krijgt aanzienlijk aantrekkelijkere fotografie en menu’s. Dat mag na ongeveer tien jaar wel een keer.