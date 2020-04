Amazon in Nederland: zo kijk je Amazon Prime Video op je tv

Heb je een Amazon Prime-account en moet je nog bekijken hoe het kijken naar streamingdienst Amazon Prime Video in zijn werk gaat? Zoek niet verder, want we kunnen je precies vertellen hoe je deze dienst kunt gebruiken. Zo kijk je Amazon Prime Video op je televisie.



Amazon Prime-abonnement

Een Amazon Prime-abonnement kost 2,99 euro per maand en daarmee krijg je onder andere premium verzending op je Amazon-bestellingen, waardoor ze gratis en/of sneller worden bezorgd. Daarnaast krijg je speciale toegang tot gamestreamingdienst Twitch, extraatjes en extra toegang tot productaanbiedingen op Amazon.nl en onbeperkte opslag van foto’s via Amazon Prime. Tot slot krijg je daar ook nog het Amazon Prime Video-abonnement bij.

Amazon Prime Video is de streamingdienst van Amazon. Het heeft zijn eigen originele films en series, net zoals Netflix, met daarnaast een bibliotheek vol met andere films en series in allerlei genres en voor verschillende doelgroepen. Je kunt er geweldige series zien zoals Fleabag, Jack Ryan, The Boys, The Marvelous Mrs Maisel, Picard en Modern Love. Dat kun je natuurlijk doen door op je telefoon te kijken met de Amazon Prime Video-app, maar op je televisie is het allemaal net even wat groter en kan er iemand anders meekijken. Amazon Prime Video op je televisie kijken kan op meerdere manieren.

Amazon Prime Video via de tv-ontvanger

Als je televisiezenders afneemt bij een provider, dan kun je bij de meeste providers via de tv-ontvanger kijken naar Amazon Prime Video als zender. Het hangt van de provider af op welke zender het zit, en je moet ook vaak via zijn website nog inloggen op je Amazon Prime-profiel, maar als dat eenmaal voor elkaar is kun je heel gemakkelijk de streamingdienst benaderen met je afstandsbediening.

Amazon Prime Video via de app op je smart-tv

Als je een moderne smart-tv hebt, dan kun je in de app store op die televisie zoeken naar de Amazon Prime Video-app en deze installeren. Je kunt vervolgens via de app inloggen op je profiel en dan staat de app altijd open om meteen te gaan kijken. Je kiest dus via de televisie-app wat je gaat kijken en gebruikt je afstandsbediening om een film of serie te pauzeren of door te spoelen, en om het volume te regelen. Dit is uiteindelijk de snelste optie om Amazon Prime Video op je televisie te kijken, omdat je de app vaak via de home-knop op je afstandsbedieninga al gauw kunt bereiken.

Amazon Prime Video via Chromecast of AppleTV

Sinds half 2019 is het mogelijk om Chromecast te gebruiken in combinatie met Amazon Prime Video. Dat betekent dat je bijvoorbeeld vanuit de app op je telefoon door simpelweg het Chromecast-logo aan te tikken en je televisie te selecteren (als deze allebei op hetzelfde wifinetwerk zijn aangesloten) op je televisie kunt kijken. Je stuurt door te Chromecasten het beeld van je telefoon als het ware naar je televisiescherm. Je kunt dan via je telefoon het volume regelen of de film of serie pauzeren. Wil je iets heel anders kijken, dan regel je dat ook via de app op je telefoon. Dit alles is ook mogelijk met iPhones in combinatie met AppleTV.

Amazon Prime Video via de computerbrowser

Gebruik je de browser Chrome, dan kun je ook vanuit die browser je scherm casten naar de televisie. Dit moet dan wel een smart-tv zijn of een televisie met aangesloten Chromecast-gadget. Je benadert Amazon Prime Video dan via de website van Amazon en gaat vervolgens rechtsbovenin het scherm naar het hamburgermenu (de drie puntjes onder elkaar) en selecteert ‘Cast…’ om je televisie te zoeken. Ook hier geldt dat de televisie en de computer wel op hetzelfde wifinetwerk moeten zijn aangesloten.

Amazon Prime Video via de gameconsole

Als je een PlayStation 3/4 of Xbox One aan je televisie hebt hangen, dan kun je ook via je gameconsole kijken naar Amazon Prime Video. Ook op die consoles is namelijk een app van de streamingdienst beschikbaar, dus zelfs als je geen smart-tv hebt en geen Chromecast, dan kun je op deze manier toch op je televisie naar Amazon Prime Video kijken. Je gebruikt de controller om te selecteren wat je wil kijken, te pauzeren, enzovoort.

Veel kijkplezier! Tips nodig? We weten nog wel een paar fantastische Amazon Prime Originals die je gezien moet hebben.