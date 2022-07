5 dingen die beter kunnen aan Amazon Prime

Het is vrij makkelijk om in Nederland Amazon Prime te nemen. Het kost maar 3 euro per maand (in tegenstelling tot de 11,50 euro die het in Amerika kost. Bovendien kun je rekenen op korting tijdens Amazon Prime Day (dat er weer bijna aankomt) en kijken naar Amazons streamingdienst Amazon Prime Video. Toch is er ook veel te wensen. Dit kan beter.



Het aanbod van Amazon

In Nederland is het aanbod van Amazon maar zo-zo, maar dat kunnen we het vergeven omdat het nog erg nieuw is. Het is sowieso voor veel Nederlanders even wennen om via Amazon te bestellen, omdat de Bol.com’s en CoolBlue’s van deze wereld zo zijn ingebakken. Echter laat het aanbod ook in andere landen soms te wensen over. Nikes direct van Nike kopen via Amazon? Gaat niet, het merk heeft zijn producten van de site gehaald. PopSockets, Birkenstock en meer merken hebben dat gedaan.